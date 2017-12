Cameroun, Mboa BANDE DESSINEE Festival 2017 se dÃ©ploie dans les villes de Douala et YaoundÃ©. :: CAMEROON

Cameroun, Mboa BANDE DESSINEE Festival 2017 se déploie dans les villes de Douala et Yaoundé. :: CAMEROON La septième édition du Mboa BD Festival célèbre le neuvième art et les métiers de l’image avec une offre riches en activités et découvertes. Le festival se tient du 29 novembre AU 02 Décembre à Douala et du 06 au 09 décembre à Yaoundé Autour de la thématique «BD ET EDUCATION».

Depuis 2010, le Mboa BD Festival construit des ponts entre le public et les auteurs de la Bande Dessinée (BD) de la sous-région Afrique centrale. L’édition 2017 du festival se tient du 29 novembre au 02 Décembre à Douala et du 06 au 09 décembre à Yaoundé. La rencontre fera de la BD l’objet d’une exposition centrale à l’Institut Français du Cameroun, et au Centre International de l’Artisanat de Yaoundé, avec une diffusion en ligne, principalement dans les réseaux sociaux. Plusieurs autres expositions seront proposées au public de Douala et Yaoundé, avec un focus sur le travail de la Bédéiste Malgache Idah Razafindrakoto, dessinatrice autodidacte, qui présente ses œuvres en exposition, et La Camerounaise Reine Dibussi qui présente sa BD Mulatako.

Le festival est organisé par le Collectif A3 et l'Association Trait Noir, des collectifs de dessinateurs. Selon l’équipe du Festival, en guise d’innovation cette année, la BD sort des halls d’exposition et se déploie dans les écoles, notamment par le biais de la lecture et des ateliers avec les enfants et les instituteurs. Ils vont sillonnés les écoles avec des livres de BD, le Cosplay et les animations complètent cette offre pour une grande célébration du neuvième art au Cameroun. Professionnels et amateurs prendront part aux différents ateliers qui sont gratuits et ouverts au public.

Au fil des éditions, le Mboa BD Festival est devenu la plus importante manifestation autour du neuvième art en Afrique centrale. Ce concept mis sur pied par de jeunes talents camerounais réunit des auteurs venus des pays de la sous-région, du Madagascar, mais aussi de la France et de la Suisse. Yanick Deubou Sikoué graphiste diplômé en Arts Plastiques à l’Université de Yaoundé I, fait partie des créateurs du Collectif A3. «Avec Hervé Noutchaya (Nouther), Georges Pondy et les autres, nous avons créé le Collectif A3, grâce au Festival International de la Caricature et de l'Humour de Yaoundé (FESCARY) qui organisait des expositions de BD à l'époque. C'est une association d'auteurs qui œuvre pour la promotion de la BD, la formation et la diffusion», explique le graphiste.

Hervé Noutchaya connu comme étant l’artiste Nouther, donne des cours de Dessin et Infographie à l’Institut de Formation et Conservation du Patrimoine Audiovisuel (IFCPA) de Yaoundé, qui a ouvert depuis deux ans, une filière consacrée au dessin animé et les métiers graphiques. Pour lui, tout comme l’année dernière, le Mboa BD Festival accueillera un peu plus de 3000 visiteurs. Pour la Malgache Idah Razafindrakota<< le festival est une grande

opportunité qui permet aux Jeunes de découvrir des talents, des créations et aussi de rêver.>> Celle qui a déjà écrit 02 BD collectif avec d’autres Auteurs Malgaches, se dit impressionné par le niveau des Camerounais et adore le Cameroun.