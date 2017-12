FRANCE :: Cameroun, DAPHNE ET BELKA TOBIS EXPLOSENT Lâ€™ESPACE VENISE DE SARCELLES LORS DU GALA Dâ€™AMIS QUI LUTTE CONTRE LE CANCER

FRANCE :: Cameroun, DAPHNE ET BELKA TOBIS EXPLOSENT L’ESPACE VENISE DE SARCELLES LORS DU GALA D’AMIS QUI LUTTE CONTRE LE CANCER L’Association Maladies Infos Services (AMIS) et sa Présidente Céline Keman organisaient ce 1er Décembre 2017 leur premier gala de sensibilisation de l’Afrique à la lutte contre le cancer, ce fléau qui détruit tant de familles aussi bien au Cameroun que dans le Monde, avec la particularité qu’en Afrique, la sensibilisation à cet indispensable combat n’est pas une évidence.

Après l’orchestre de Deido Mbimbe Mukoko qui a accompagné le repas, les DJ TAZAN et SAM réunis pour soutenir cette cause se sont relayés aux platines pour faire déhancher le public à majorité féminin, c’est à croire que les hommes se sentent moins concernés par ce combat, pourtant aucun d’eux n’échappe au cancer de la prostate pour lequel le dépistage est recommandé dès l’âge de cinquante ans.

La giga Star Belka Tobis fidèle à lui-même, a endiablé son public avec ses plus belles mélodies, avant que la fille bio qui enflamme la toile avec ses formes sans commentaire, et son sourire ravageur Daphné ne clôture la soirée avec ses déhanchements à réveiller les morts, retrouvez les images de cette soirée qui pour son premier événement à beaucoup mobilisé :

https://www.facebook.com/pg/CitesicTv/photos/?tab=album&album_id=1601546076570947