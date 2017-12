Cameroun :: Innovation : SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale Cameroun lance Â« Yup Â», une banque Ã©lectronique Ã  la portÃ©e de toutes les couches sociales :: CAMEROON

Cameroun :: Innovation : Société Générale Cameroun lance « Yup », une banque électronique à la portée de toutes les couches sociales :: CAMEROON A en croire le top management de cette institution financière qui était face à la presse vendredi dernier à Yaoundé, les abonnés de téléphonie mobile d’où qu’ils soient, auront dans les tout prochains mois, accès à une gamme de services bancaires à partir de leurs téléphones portables.

A en croire l’esprit de proximité dont elle fait preuve, Société Générale Cameroun (SGC) peut désormais se présenter sous le slogan de « Banque à la portée de tous et de chacun ». En fait, via l’application « Cameroun Connect », effectuer des retraits et des dépôts d’argent, consulter son compte 7jrs/7 et 24 h/ 24, payer des factures, acheter du crédit de communication, géolocaliser tous les distributeurs automatiques de billets (DAB) et agences SGC, et même effectuer des paiements chez des commerçants possédant un terminal, sera bientôt une réalité chez les clients de SGC. Pour tout dire, la gamme de services proposés est complète. Des assurances qui ont été apportées le 1er décembre 2017 à Yaoundé, par le top management de Société Générale Cameroun amené par le Français Alexandre Beziaud son directeur général (Dg), lequel a annoncé aux Hommes de média, la panoplie de services bancaires auxquels les populations auront accès par le truchement de leur téléphone portable, et ce, dans les tout prochains mois.

YUP, la banque électronique qui « démocratise » la culture bancaire

Banque électronique, a indiqué Sylviane Moudeke, directeur Marketing et Communication de SGC, YUP sortira sous peu des fonts baptismaux. Une imagination du génie créatif et innovateur de la banque la plus crédible et fiable sur la place Cameroun. En effet, SGC va ainsi à l’assaut selon elle, des 80 à 90% de Camerounais non bancarisés. Une offensive commerciale qui cible aussi la population déjà bancarisée. « L’objectif, c’est de permettre à tout le monde, peu importe le lieu où l’on vit, de pouvoir effectuer des transactions bancaires à partir de son smartphone ou mobile classique», a expliqué Sylviane Moudeke.

De la value de YUP, une contraction de « You up » (Vous en haut)

En dehors des opérations ordinaires inhérentes à une banque, YUP servira également au paiement des salaires, de même qu’elle (la banque électronique YUP) propose plusieurs autres services financiers comme les avances sur salaires, le crédit, les produits d’épargne et les transferts internationaux.

Pour y accéder, il suffit tout simplement d’être propriétaire d’un téléphone portable, se rendre auprès d’un agent bancaire agrée par SGC, et se faire enregistrer gratuitement, sur seule présentation de sa carte nationale d’identité. Toutefois, précise-t-on, le client sera débité de 300 FCFA par mois, et les d’opérations financières, seront facturées à frais réduits. Mais, le top management de Société Générale Cameroun a dit attendre l’agrément pour lancer YUP sa banque électronique, au premier trimestre 2018.

Enfin, Valérie-Noëlle Kodjo Diop, responsable de l’Innovation et des Modèles bancaires alternatifs pour la région Afrique, Méditerranée et Outre-Mer, a indiqué que YUP compte déjà plus de 30 000 wallets ouverts, avec près de 600 agents. YUP, a-t-elle renchéri, poursuivra son déploiement sous peu au Cameroun, et au Ghana. Et la banque électronique qui se rapproche de toutes les couches sociales, devra s’étendre courant 2018, au Burkina Faso, en Guinée et au Togo, avant une extension sur tout le réseau africain Société Générale.