ÉTATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: DJ WILLY MIX L'UN DES PILIERS DANS SON DOMAINE AU BENELUX, EXPLIQUE LES RAISONS DU DÃ‰PLACEMENT D'ATLANTA EN GÃ‰ORGIE AUX USA :: UNITED STATES

TATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: DJ WILLY MIX L'UN DES PILIERS DANS SON DOMAINE AU BENELUX, EXPLIQUE LES RAISONS DU DÉPLACEMENT D'ATLANTA EN GÉORG C'est fort du succès que l'on connait du Critérium Africain du Bénélux qu'il a attérri à l'aéroport international d'Atlanta dans l'état de Géorgie aux USA.

Ce globe trotteur avec platine à la mains participe ainsi pour la 4ème édition à la Black and White Party, une soirée tournée cette fois vers la discothèque géante, question de stimuler plus de donateurs à l'occasion de la collecte des fonds au profil des orphelins d'Afrique. Mission accompli et sans surprise pour celui sur qui reposait pratiquement toute la soirée.

Willy MIX en déplacement à Atlanta explique à notre micro les raisons de son voyage