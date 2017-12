CAMEROUN :: La mÃ©decine traditionnelle au secours des infertiles :: CAMEROON

CAMEROUN :: La médecine traditionnelle au secours des infertiles :: CAMEROON En plein centre-ville de Yaoundé, un «docta» en haute médecine naturelle et traditionnelle africaine a installé sa clinique privée. Au sein de celle-ci, il «apporte les solutions les plus rapides et plus sures en tout ce qui concerne la santé avec les trois plantes miracles du siècle qui traitent et guérissent toutes sortes de maladies, infections chroniques et bénignes», fait-il savoir.

Et au rang de celle-ci, la stérilité, le sperme stérile, pour un «traitement rapide en 30 jours», soutient ce dernier. Ceci, pour un montant de 5000Fcfa le traitement. «Je fais une composition de trois produits différents, assortis à une écorce que l’homme doit mâcher. Et au bout d’une semaine, l’homme devient fécond. Et ça marche», martèle notre «Dr».

«Ce n’est pas vrai», argue le gynécologue. Au quartier Briqueterie à Yaoundé, son nom est connu des initiés. Le sexagénaire qui a requis l’anonymat est en effet réputé pour les «miracles» prodigués aux nombreux hommes qui s’offrent ses services. «Il guérit apparemment. Je le sais parce qu’il ne garde aucune confidentialité sur les cas traités or c’est un sujet délicat que tout le monde n’aimerait pas ébruiter», fait savoir une de ses voisine, sceptique.

Lui-même, n’a aucun doute là-dessus : ses plantes font des miracles se fait un plaisir de préciser à l’envie, notre naturopathe. Pour preuve, au moment où nous y rendons, des patientes attendent d’être reçues par lui. L’on apprendra ainsi que le traitement coute 50 000 Fcfa, et que lui-même compose le produit miracle qu’il ne remet pas à un homme célibataire.

Les effets des plantes médicinales ont été démontrés par les études et des centaines d’années d’utilisation pour traiter les problèmes d’infertilité masculine. La plupart de ces plantes sont adaptogènes, elles aident à nourrir le système endocrinien de sorte que toutes les hormones fonctionnent correctement.

Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d’utiliser ces plantes pendant au moins trois à six mois. Cependant, coté médecine moderne, «Des solutions traditionnelles, en fonction des ethnies, existent certainement. Mais à l’hôpital, nous ne les proposons guère», informe le gynécologue.