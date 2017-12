CAMEROUN :: AGENCES IMMOBILIÃˆRES : Un secteur dâ€™activitÃ© truffÃ© dâ€™aventuriers :: CAMEROON

CAMEROUN :: AGENCES IMMOBILIÈRES : Un secteur d’activité truffé d’aventuriers :: CAMEROON Ils ont installé la cacophonie dans le domaine d’activité AGENCES IMMOBILIÈRES au mépris de la loi.

Jeanne d’Arc, étudiante à l’université de Dschang, vient de réussir à son concours d’entrée à l’Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC). Dès son arrivée à Yaoundé, elle doit rapidement trouver une chambre. Ne connaissant pas un agent immobilier dans la ville, elle se lance dans la recherche du locale au lieu-dit « Bonace ». Chemin faisant, elle voit une plaque indiquant qu’une chambre est à louer. En bas, des contacts téléphoniques.

Elle lance l’appel à partir de son téléphone et prend rendez-vous avec le bailleur, transformé en agent immobilier ponctuel. Comme Ulrich Ngadeu, jeune homme de 30 ans, jadis barman à Melen. Après avoir perdu son boulot, il présente plusieurs concours administratifs. En vain. Refusant de vivre avec cette désillusion, surtout qu’il revient au domicile de ses parents au quartier Emana parce que ne pouvant plus subvenir à ses charges locatives, il s’engage à servir d’intermédiaire entre les chercheurs de logements et les bailleurs.

Pour cela, à longueur de journée, il arpente les rues de son quartier et les environs, à la recherche d’une maison ou d’un terrain à vendre ou à louer. Au lieu-dit « borne fontaine Emana », il plaque une affiche sur laquelle on note une liste d’appartements et de maisons à louer ou à vendre. L’affiche est complétée par ses contacts téléphoniques. Il en a finalement fait son gagne-pain sur la base de la commission de 5% qu’il prélève à chaque transaction.

La profession d'agent immobilier attire les jeunes en quête d'emploi à Yaoundé. Cependant, malgré le succès engrangé, ils ne se décident toujours pas à se conformer à la réglementation en vigueur. Ils disent vouloir échapper aux contraintes liées au fisc qu’impose la légalisation de leur activité. « Je n'ai pas besoin de tout cela d'une part: je suis toujours sorti pour rechercher les produits, c'est-à-dire les chambres et autres, que je dois présenter aux clients. En plus, je ne sais pas sur quelle base je vais payer tous ces impôts alors que je ne fais que me débrouiller avec une occupation sans lendemain », déclare Ulrich Ngadeu. « La débrouillardise, selon plusieurs, justifie les reproches faits aux « agents immobiliers » ».

RÉGLEMENTATION

Pourtant, l’organisation et l’exercice de la profession d’agent immobilier sont régis par des textes. Notamment la loi du 18 décembre 2001 portant organisation de ladite profession et son décret d’application du 03 septembre 2007. A côté de ces textes, des décisions du ministère du Développement urbain et de l’Habitat (MINDUH) viennent compléter la législation. Selon le décret cité plus haut, « sont aptes à exercer la fonction d’agent immobilier, les personnes titulaires soit d’un diplôme de Licence, à l’issue d’études juridiques, économiques, commerciales, délivré par l’Etat ou tout diplôme équivalent ; soit d’un diplôme d’ingénieur civil, d’urbaniste ou d’architecte ; soit de l’un des diplômes délivrés par l’Etat ou par un établissement reconnu par l’Etat et figurant sur la liste établie par arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement de l’habitat et de l’enseignement supérieur ».

Ce texte ouvre la voie de l’exercice de la profession d’agent immobilier au Cameroun aux personnes titulaires d’un baccalauréat, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans et ayant occupé des responsabilités dans le secteur ». Peuvent également faire acte de candidature au terme de ce décret, « les personnes qui assurent la direction d’une entreprise telles que les gérants, mandataires ou celles d’une entreprise individuelle ».

A travers cette formalisation, les pouvoirs publics visent l’assainissement d’un secteur d’activité truffé d’aventuriers et d’escrocs qui profitent du désordre et du laisser-aller pour poser des actes peu orthodoxes qui impactent la crédibilité de la profession d’agent immobilier au Cameroun.