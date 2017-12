Cameroun : : Traite des noirs en Libye : une vidÃ©o de l'artiste musicien longuÃ¨ longuÃ¨ accable la gÃ©rontocratie au pouvoir Ã  YaoundÃ© :: CAMEROON

Dans sa verbe habituelle, Longuè Longuè qui accuse Paul Biya de toute cette tragédie libyenne, lui demande pourquoi il dirige le Cameroun uniquement avec ses amis et familles, à en croire selon lui, qu'il n'ya plus personne pour travailler au Cameroun, et remplacer ces " personnes fatiguées comme Mugabe ".

Pauvre journalite. c est tout ce que ton imagination a pu produire ? Qu'essayes tu de creer ? Voudrais tu qu'il soit arrete ? Parcequ il declare que notre pays est pilotE par des octogenaires ? Longue Longue serait le seul a voir le mal , c est ca? Je crains que ca retombe sur toi cher Darren Lambo Ebelle

Germany (Erftstadt) Germany (Erftstadt) fils du pays

"on va faire comment mon frère" une Phrase qui vient des camerounais. en cultivant la létargie, elle finit par vous embobiner, et c´est l´asphixie. Et si ce n´est pas l´asphixie, c´est l´explosion et tout le monde fuit