CAMEROUN :: Mise en oeuvre : PolÃ©mique sur les 75 milliards octroyÃ©s aux ordinateurs :: CAMEROON

Mise en oeuvre : Polémique sur les 75 milliards octroyés aux ordinateurs

Dès l'annonce du chef de l'Etat d'offrir 500 000 machines, l'on a assisté à un déferlement de témoignage sur la sphère publique.

Parlant des 500 000 ordinateurs, Dieudonné Essomba, économiste déclarait que « le don des ordinateurs aux étudiants octroyés par le chef de l’Etat ne suscite guère d’observation particulière du point de vue politique ou microéconomique. Il s’agit d’un choix souverain des autorités légales d’un pays qui ont reçu mandat de gérer le budget. Du reste doter chaque étudiant d’un ordinateur peut s’interpréter comme participant des engagements du chef de l’Etat et la réalisation des actions prévues dans les multiples cadres de référence de l’action économique de l’Etat.

Selon Dieudonné Essomba, le problème se pose lorsqu’on envisage une perspective macroéconomique puisque ces ordinateurs ont une vocation didactique. Au niveau du passif on a une dette de 75 milliards FCFA, un service de la dette estimé à 37,5 milliards. Et un coût du programme en devises à 132,5 milliards. Les ordinateurs étant à usage didactique, on peut supposer qu’ils n’ont pas un effet immédiat sur le secteur productif, analysait l’économiste camerounais.

D’autres voix avaient programmé l’échec de ce projet, dès lors que le ministère des Postes et télécommunications n’a pas été impliqué. De la signature de la convention, avec la société chinoise Sichuan Telecom construction engineering Co Ltd de fournir des ordinateurs aux étudiants, en passant par le mémorandum d’entente entre le ministère de l’Enseignement supérieur et la société américaine Microsoft, le ministère en charge de conduire les projets numériques du Cameroun n’a pas été convié à la table des négociations.

Dans tout ce qui se joue donc dans le projet des 500 000 ordinateurs, le Minpostel est davantage spectateur qu’acteur. Et pourtant, suivant le projet « E-National Higher Education Network », le Minpostel devrait s’impliquer pendant l’extension de la connexion numérique des universités et privées. L’accord entre le Minesup et la firme américaine Microsoft vise à développer la connexion numérique des universités publiques et privées en facilitant leur accès à internet haut débit, développer l’infrastructure physique des universités par la mise en phase et l’interconnexion des réseaux locaux des universités.

En outre, l’accord prévoit le développement des contenus numériques pour promouvoir le e-learning et l’enseignent. Des domaines sensibles qui devraient être régulés par le Minpostel surtout lorsqu’on connaît les risques liés à la cybercriminalité, l’autre médaille du développement technologique tant souhaité par le Cameroun. Comparée à la Côte d’Ivoire l’option camerounaise soulève par ailleurs quelques interrogations. En effet, les ordinateurs promis aux étudiants ivoiriens sont fabriqués en Côte d’Ivoire au Vitib de Grand Bassam. Et pour son financement, d’une valeur de 100 000 FCFA l’unité, l’Etat ivoirien déboursera 10 milliards FCFA.

Pour obtenir chacun un ordinateur, 50 000 FCFA sera tiré de la souscription des étudiants alors que les autres 50 000 FCFA à titre de subvention par le gouvernement de Côte d’Ivoire.