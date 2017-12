ÉTATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: LA FONDATION OHKF QUE DIRIGE EYONG EYONG EBOT AU SECOURS DES ENFANTS ORPHELINS D'AFRIQUE: LEVÃ‰E DE FOND EN GRANDE POMPE SAMEDI DERNIER A ATLANTA AUX USA :: UNITED STATES

TATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: LA FONDATION OHKF QUE DIRIGE EYONG EYONG EBOT AU SECOURS DES ENFANTS ORPHELINS D'AFRIQUE: LEVÉE DE FOND EN GRANDE POMP L'événement baptisé "Black and White Party" a eu lieu dans la magnifique salle du Marietta Hall en banlieue d'Atlanta aux états Unis. Une cérémonie riche en couleur qui a vu la participation de la quasi totalité des populations Africaine de l'état de Géorgie. Une grande soirée festive qui avait pour principale attraction, la levée des fonds pour venir en aide au plus démunis et vulnérables.

Touché par la cause, plusieurs donateurs et même des anonymes ont tenu à saluer l'action qui dure depuis 8 ans déjà. Un moment unique de la Thanksgiving très apprécié ici par les Africains de l'état de Géorgie aux USA.