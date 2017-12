Cameroun :: Inverser le taux dâ€™accidents : Objectif du 1er Salon de lâ€™automobile et de la sÃ©curitÃ© routiÃ¨re (Saspro) ouvert mercredi Ã  YaoundÃ© :: CAMEROON

Cameroun :: Inverser le taux d’accidents : Objectif du 1er Salon de l’automobile et de la sécurité routière (Saspro) ouvert mercredi à Yaoundé :: CAMER L’évènement présidé par Mefirou Oumarou le ministre délégué auprès du ministre des Transports (Mindel/Transport), et qui s’achève ce 1er décembre 2017 à l’hôtel de ville, est une plateforme de réflexions et d’échanges qui regroupe plusieurs experts du domaine.

Les routes camerounaises sont particulièrement meurtrières ces dernières années. Pour le seul mois d’août 2017, 117 morts ont été officiellement enregistrés des suites d’accidents de la route. Toute chose qui fait du 1er Saspro qui se tient du 29 au 1er décembre 2017, à l’hôtel de ville de Yaoundé, un conclave très important. Présidant la grand’messe de l’automobile et de la sécurité routière, et convoquant une étude scientifique, le Mindel/Transport a indiqué que 70% des accidents de la circulation routière sont attribués aux causes humaines, 20% au mauvais état des véhicules, et 10% à la qualité des routes.

C’est ainsi que le Salon auquel prennent part des experts de l’automobile, de la sécurité routière ainsi que plusieurs organisations de la société civile à l’instar de l’Ong Securoute dont Martial Manfred Missimikin est le président exécutif, la Gendarmerie nationale, la Police, le ministère de la Santé, les assureurs, est-il meublé de : expositions, ateliers et conférences, échanges B2B.

Pour Narcisse Mouketey le coordonnateur général du Saspro, le triptyque homme- automobile – route, est déterminant pour la sécurité routière. Propos qui seront corroborés par le Mindel/Transport qui convoquant la Déclaration de Moscou sur la « Décennie d’action pour la sécurité routière » citera le Plan d’action mondiale constitué d’activités à être menées sur le plan national de chaque pays. Il s’agit de cinq piliers : gestion de la sécurité routière ; infrastructures routières et réseaux plus sûrs ; des véhicules plus sûrs ; des comportements des conducteurs plus sûrs et des soins médicaux plus sûrs.

Et le membre du gouvernement de révéler que selon l’Organisation mondiale de la santé (Oms), 1,3 million de personnes meurent chaque année des suites d’accidents de la circulation, 50 millions s’en tirent avec des traumatismes à l’issue desquels 90% issues des pays à faible revenu ou revenu intermédiaire d’Afrique, trouvent la mort. Et pour ce qui est du Cameroun, Mefire Oumarou pour le décrier, a indiqué que 80% de voitures entrant au Cameroun, sont âgés de plus de 15 ans.

Martial Manfred Missimikin, Président exécutif de l’Ong Securoute, partenaire du Saspro

« Nous pensons que nous venons de réaliser un essai gagnant parce que nous à securoute, avons pensé qu’il était opportun que nous organisions un événement qui rassemble tous les acteurs de la sécurité routière pour échanger sur les thématiques y relatives, exposer sur les outils de la sécurité routière pour faire d’elle une opportunité économique.

Avoir obtenu le parrainage de l’administration, être parvenu à mobiliser les acteurs de l’Etat de la sécurité routière comme la Gendarmerie nationale, la Police, le Minsanté, les assureurs, les concessionnaires automobiles, est un succès. Toute œuvre étant perfectible, nous qui comptons pérenniser le Saspro, convierons pour l’édition prochaine, les taximen, les agences de voyages, les syndicats de transports. Cette 1ère édition est essentiellement scientifique et basée sur la réflexion ».

Camer.be vous propose des images du Saspro, Mindel/ Transport visitant stands et automobiles.