CAMEROUN :: Crise anglophone : Paul Biya sort de son silence et va en guerre contre une Â« bande de terroristes Â». :: CAMEROON

CAMEROUN :: Crise anglophone : Paul Biya sort de son silence et va en guerre contre une « bande de terroristes ». :: CAMEROON En marge du 5eme sommet Union Africaine et Union Européenne qui s’est tenu à Abidjan en cote d’ivoire Paul Biya s’est prononcé sur la crise anglophone qui secoue son pays depuis plus d’un an. Face à la presse, Paul Biya avait la mine grave.

Commentant une attaque au cours de laquelle 4 militaires et 2 policiers ont été tués dans la région du sud-ouest anglophone, il a eu des mots durs « Les choses sont claires pour tout le monde, le Cameroun est victime d’attaques à répétitions d’une bande de terroristes se réclamant d’un mouvement sécessionniste »

Depuis plus d’un an en fait, le Cameroun est en proie à des revendications corporatistes des enseignants et avocats des zones anglophones du nord-ouest et du sud-ouest qui réclament des meilleures conditions de travail. Au fil des temps, ces revendications ont pris une tournure politique par le social democratic front (sdf) qui réclame le fédéralisme et le southern Cameroon National Council (SCNC), un mouvement sécessionniste qui se réclame de la République d’ « Ambazonie ».

Depuis lors, des échauffourées ont eu lieu entre les manifestants et les forces de l’ordre avec notamment plusieurs morts le 1er octobre jour de commémoration de la réunification des deux Cameroun anglophone et francophone. Tout récemment, le groupe parlementaire sdf à l’assemblée nationale a boycotté l’ouverture de la séance budgétaire pour réclamer que la question anglophone soit inscrite à l’ordre du jour des travaux. Sur le terrain, la situation s’enlise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les attaques se multiplient laissant sur le carreau plusieurs forces de maintien de l’ordre.

Il n’en fallait pas plus pour provoquer l’ire. La nuit du 29 au 30 novembre dernier, 6 soldats sont tombés, suite aux attaques. Une situation qui a sorti Paul Biya de son silence observé depuis le début de la crise. Alors que le nord-ouest et le sud-ouest l’attendaint sur la table du dialogue, il a durci le ton et va en guerre contre une « bande de terroristes »…La crise ne fait que commencer.