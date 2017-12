CAMEROUN :: Paul Biya : Â« Toutes les dispositions sont prises pour mettre hors dâ€™Ã©tat de nuire ces criminels Â» :: CAMEROON

CAMEROUN :: Paul Biya : « Toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d’état de nuire ces criminels » :: CAMEROON Déclaration du président de la République hier soir peu après sa descente d’avion à l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen.

« J’ai appris avec émotion l’assassinat de quatre militaires camerounais et de deux policiers dans le Sud-Ouest de notre pays.

Suite à la disparition de ces six valeureux militaires et policiers, je voudrais présenter mes condoléances aux familles éprouvées, ainsi qu’à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Je pense que les choses sont désormais parfaitement claires pour tout le monde : le Cameroun est victime des attaques à répétition de bandes de terroristes se réclamant d’un mouvement sécessionniste.

Face à ces actes d’agression, je tiens à rassurer le peuple camerounais que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d’état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l’étendue du territoire na- tional » .