Cameroun, 30 novembre 1989 - 30 novembre 2017: 28 ans plus tard, les restes du premier prÃ©sident camerounais ne sont toujours pas rapatriÃ©s vers son pays natal. :: CAMEROON

Cameroun, 30 novembre 1989 - 30 novembre 2017: 28 ans plus tard, les restes du premier président camerounais ne sont toujours pas rapatriés vers son pays nata Décédé le 30 novembre 1989, exactement vingt-huit ans comme le premier président de la république du Cameroun quittait si soudainement des liens de l'enfer terrestre à Dakar, terre d'asile pour pénétrer le secret surréaliste du mystère de la vie.C'était dit-on des suites d’une crise cardiaque.

Ahmadou Ahidjo quittait ainsi dans le silence et l’indifférence des autorités camerounaises. Mais, dans la dignité. Avec l’affection de sa famille et de quelques rares amis dont Emile Derlin Zinzou, ancien président du Dahomey (actuel Bénin). Dans l’oraison funèbre prononcée par ce dernier et tirées des archives sonores de RFI, certaines phrases méritent d'être revisitées

"Ahidjo mon ami, mon frère, voici notre dernier rendez-vous, du moins en ce monde, puisque nous sommes croyants. (…) Heureux ceux qui meurent en laissant des traces, un sillon. Les sillons que tu as creusés attesteront longtemps encore aux yeux des générations qui se succèdent, ce que tu fus, que nul n’oserait contester : le bâtisseur, le père du Cameroun moderne. A la vérité, tu n’eus qu’une seule et grande passion : le Cameroun.

Nul ne pourra t’interdire d’Histoire et empêcher que celle-ci sereine et impartiale, dise que tu fus de ta patrie et de l’Afrique un grand et digne fils (…) Et le destin n’est point oublieux qui t’a ramené mourir en Afrique et ici (à Dakar). Pour l’authentique Africain que tu étais, c’est une grande consolation (…)”, avait déclaré Emile Derlin Zinzou le jour des obsèques.

Dans une interview accordée en 2010 à la chaîne de télévision française France 24, Paul Biya , le chef de l'Etat camerounais abordait la question relative à la dépouille de son prédécesseur restée à Dakar depuis sa disparition le 30 novembre 1989. “ J’ai cru comprendre qu’il y avait un problème pour ce qui est de l’ancien président (…) Oui. Il y a eu des événements malheureux sur lesquels je ne reviendrai pas, en 1984, et l’Assemblée nationale, sur ma proposition, a voté une loi d’amnistie. Ceux qui ont vécu ces tristes événements ont retrouvé leurs droits, il y en a même qui sont au gouvernement. Le problème du rapatriement de la dépouille de l’ancien président est, selon moi, un problème d’ordre familial (…) ”.

Dans un entretien accordé à Jeune Afrique Economie (N° 169, juillet 1993), l’ex-première dame et veuve de Ahmadou Ahidjo faisait des précisions qui restent d’actualité sur cette question. Germaine Habiba Ahidjo indiquait que: “ Je tiens à rappeler qu’Ahidjo était un chef d’Etat. Il n’appartient pas qu’à sa famille. Il appartient en premier lieu au peuple camerounais. Il n’est pas un simple citoyen. Il a été président de la République dans son pays, et il a été enterré ici (ndlr, à Dakar) par un président de la République (ndlr, Abdou Diouf). (…) Tout ce que je peux dire, c’est que l’on a fait en sorte que si un jour il devait rentrer au Cameroun, ce soit possible, dans le respect des rites de notre religion. Le reste ne m’appartient pas ”, avait-elle déclaré.

" La dépouille de l’ancien président camerounais Ahmadou Ahidjo mort et enterré au cimetière de Yoff à Dakar le 30 novembre 1989 sera rapatriée dans son pays en mars 2010 " titraient quelques journaux camerounais dans leur parution du mois de Juin 2009. Selon ces sources, Cette décision avait été prise d’un commun accord entre les autorités sénégalaises et camerounaises. Depuis lors, rien n'a été fait pour que les restes du fils de Garoua retrouve sa terre natale.

Si le pouvoir en place à Yaoundé ne lui rend pas hommage ce 30 novembre 2017, les populations camerounaises ne l’oublient pas. Ce d'autant plus que nombreux sont les Camerounais qui se surprennent à comparer les deux chefs d’Etat qu’a connu le Cameroun à ce jour et leurs époques respectives

Qui était Ahmadou Ahidjo ?

Peul, né à Nassarao, près de Garoua le 24 août 1924, c'est en 1941 qu'Ahmadou Ahidjo, après deux ans de formation à l'École primaire supérieure de Yaoundé, est recruté à la Poste et affecté à Douala.

(1) Entré en politique en 1947, il est élu à l'âge de 23 ans, délégué de la Bénoué à l'Assemblée territoriale. Conseiller de l'Union française en 1953, il consolide sa position en accédant à la présidence de l'Assemblée territoriale en 1956, année où il crée le Mouvement pour l'évolution du Nord-Cameroun. En 1957, le Cameroun devient un État sous tutelle, avec André-Marie Mbida comme Premier ministre et Ahidjo comme vice-Premier ministre.

Pour la France, ce statut doit évoluer vers l'indépendance. Mais elle se trouve devant deux écueils :

- l'insurrection des nationalistes de l'Union des populations du Cameroun (UPC) depuis décembre 1956

- l'opposition de Mbida à toute idée d'indépendance.

Paris ne tergiverse pas, qui décide de mater la rébellion de l'UPC et d'évincer Mbida, qu'il fait remplacer par Ahidjo, considéré comme plus souple. Ce dernier joue le jeu et transforme son groupe parlementaire en parti, l'Union camerounaise (UC), dont l'influence se limite au nord du pays. Le 1er janvier 1960, il proclame l'indépendance du Cameroun, dont il devient, cinq mois plus tard, le premier président.

(2)Une fois au pouvoir, Ahidjo montre clairement sa volonté d'être le seul maître à bord, avec pour unique leitmotiv l'unité nationale.

Réunification avec ce qui reste du Cameroun sous tutelle britannique, création d'un parti national grâce au ralliement des autres formations politiques à l'UC, rebaptisée Union nationale camerounaise (UNC), musellement de l'opposition... Tels sont ses grands chantiers de celui que l'on avait coutume d'appeller Grand Camarade. Et il les réalise avec une habileté et une fermeté inattendues. Si les libertés individuelles sont sacrifiées, il cherche en revanche à moderniser son pays.

Ahidjo entre dans l'Histoire le 4 novembre 1982, lorsqu'il renonce au pouvoir à l'instar du Sénégalais Léopold Sédar Senghor, deux ans auparavant. Et passe le flambeau à son Premier ministre Paul Biya. Mais il garde la présidence de l'UNC. Biya vit mal cette situation, qui le prive, en quelque sorte, du plein exercice du pouvoir.

En mars 1983, Ahidjo propose l'institutionnalisation du parti, pour affirmer sa primauté sur l'État. Biya répond en limogeant du gouvernement des proches de ce dernier, qui quitte le pays en juillet et s'installe en France. Un mois plus tard, son successeur annonce la découverte d'un complot qu'aurait instigué Ahidjo. En février 1984, au terme du procès des putschistes, l'ancien président est condamné à mort par contumace.

Vivant désormais entre la France et le Sénégal, Ahidjo suit de près l'évolution de son pays. Et entre dans des colères récurrentes à chaque mauvaise nouvelle affirme son épouse à RFI au cours d'une émission intitulée "Archives d'Afrique", animée par Alain Foka. Sa santé en pâtit, jusqu'au dénouement fatal du 30 novembre 1989. Son corps, inhumé à Dakar, n'a toujours pas été rapatrié au Cameroun, faute d'autorisation officielle des dirigeants du Cameroun actuel.

En dehors de la réhabilitation, dans le cadre du processus de démocratisation en décembre 1991, d’Ahmadou Ahidjo en même temps que Ruben Um Nyobe, Félix Roland Moumié et Ernest Ouandié, le gouvernement camerounais va-t-il engager une autre phase significative de reconnaissance de ces figures historiques ? Y a-t-il un signal fort ce 30 novembre 2017 à l’endroit de la famille d’Ahmadou Ahidjo et des Camerounais ? On ne perd rien à attendre le dernier mot du ”successeur constitutionnel” d’Ahmadou Ahidjo.

A en croire certaines indiscrétions, l’une des dernières volontés de Ahmadou Ahidjo serait d’être inhumé dans le caveau familial aménagé à Nasarao, son village natal entre Garoua et Pitoa où reposent sa mère, sa première épouse, et l’un de ses oncles.

(1) Histoire du Cameroun, Engelbert Mveng, P-P59- 60

(2) Tshitenge Lubabu M.K, Les cahiers de JA