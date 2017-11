CAMEROUN :: Un homme abattu par Boko Haram :: CAMEROON Quatre combattants de Boko Haram lourdement armés ont pris d’assaut le quartier Botori dans la localité de Sanda-Wadjiri la nuit du 27 novembre dernier. Ils ont assiégé la concession de Baba Ladi et ont tenté d’emporter avec eux une moto de marque Honda que venait de s’acheter ce dernier. Baba Ladi a tenté de s’extraire de la concession en escaladant le mur de la clôture.

Il a été surpris par ses visiteurs et ceux-ci l’ont criblé de balles. «Tout s’est passé aux environs de 23 heures de la nuit. Nous avons suivi des coups de feu provenant du quartier périphérique du village. Il y a eu une dizaine de coups de feu. Nous avons intervenu mais ils s’étaient retirés avant que nous n’arrivions sur les lieux.

Nous avons trouvé Baba Ladi gisant dans le sang aux encablures de sa maison. Ils lui ont tiré une balle dans le dos, une dans le bas ventre et une autre dans la cuisse. Il n’était pas encore mort. Nous l’avons transporté au camp militaire à l’aide d’un porte-tout. Il a été pris en charge par les agents médicaux de l’armée en service dans ledit camp avec les moyens de bord qu’ils disposés.

Malheureusement il a rendu l’âme aux environs de quatre du matin» déclare Kadi Die, président du comité de vigilance de Sanda-Wadjiri. Les malfrats ont essayé d’empoter avec eux la moto du défunt. Mal leur en a pris, la moto était cadenassée. Ils ont cherché à forcer mais en vain. Ils ont abandonné la moto dans la cour de leur victime et ont pris la clé des champs. «Je me dis que c’est cette moto qu’ils étaient venus chercher. C’est une marque trop prisée et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle cette moto porte leur ,om «Boko Haram».

Ils auraient pu l’emporter avec eux mais ils ont craint être rattrapés par l’armée comme ils ont eu à effectuer des tirs. Ils ont paniqué et ont vite replié au Nigéria» ajoute Kadi Die, président du comité de vigilance de Sanda-Wadjiri. Baba Ladi était âgé de 35 ans. Il était marié à deux femmes et avaient huit enfants à sa charge. Il a été enterré aux premières heures de la journée.