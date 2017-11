Cameroun, Prime Ã  lâ€™excellence: Les Ã©tudiants passent Ã  la caisse :: CAMEROON

Cameroun, Prime à l’excellence: Les étudiants passent à la caisse :: CAMEROON Depuis lundi dernier, ces derniers ont pris d’assaut le ministère de l’Enseignement supérieur. Le mérite a droit de cité au ministère de l’Enseignement supérieur (Minesup) depuis lundi dernier. Les meilleurs étudiants des différentes universités du pays se sont donné rendez-vous devant les locaux dudit département ministériel pour y percevoir leur prime à l’excellence. Une bourse de 50.000 Fcfa dont bénéficient les étudiants ayant reçu une moyenne d’au moins 12,5/20 à la fin de l’année académique 2015-2016.

Parmi eux, Rose Kamdem, une étudiante en communication des entreprises dans une université privée de la place. «Je compte utiliser cet argent pour compléter mes frais de scolarité», confie la jeune fille. Mais ce qu’elle ignore, c’est que l’obtention de cette bourse passe par une procédure plus ou moins complexe.

La première étape consiste à consulter les listes des étudiants méritants. Ici, de nombreuses personnes tombent des nues. «Il n’y a pas mon nom sur la liste ; j’ai pourtant eu 12,37/de moyenne générale. Qu’est-ce que cela signifie ?», s’interroge Alexis Foé, qui voit s’éteindre comme une bougie tous es projets qu’il avait fondés sur cet argent. «Tu n’as pas obtenu la moyenne suffisante pour bénéficier de la bourse.Il faut avoir au moins 12,5/20 pour voir son nom écrit sur cette liste», lui lance une dame en quittant le bâtiment.

A côté de lui, Nicaise peut à peine cacher sa joie. Elle a eu plus de chance qu’Alexis, qui a dû se résoudre à rentrer chez lui bredouille. Pour Nicaise et tous ceux qui ont retrouvé leurs noms sur la liste, direction l’ascenseur. Le bureau où s’effectue le payement est situé au 9e étage. Mais avant tout, il faut constituer un dossier. Lequel contient les photocopies de la carte nationale d’identité, de l’attestation de réussite ou du relevé de notes ; le reçu de payement des frais de scolarité ou le certificat de scolarité, ou tout simplement la carte d’étudiant, qui prouve que ce dernier était régulièrement inscrit dans un établissement universitaire.

L’absence d’une de ces pièces entraine le rejet pur et simple du dossier. Une fois le dossier constitué, l’étudiant peut librement aller percevoir son dû. Point n’étant besoin de faire la queue pour être servi. Après avoir présenté son dossier et signé à côté de son nom, les étudiants reçoivent chacun cinq billets de 10.000 Fcfa. C’est donc le cœur réjoui que les uns et les autres quittent le ministère de l’Enseignement supérieur.