CAMEROUN :: Don prÃ©siDentiel : Le bourbier des ordinateurs de Paul Biya :: CAMEROON

CAMEROUN :: Don présiDentiel : Le bourbier des ordinateurs de Paul Biya :: CAMEROON Depuis l’annonce d’un don de 500 000 laptops aux étudiants, le gouvernement multiplie atermoiements, faux délais. Au point de nourrir des soupçons électoralistes qui accompagnent cet acte du chef de l’Etat.

Les étudiants de la cuvée 2016-2017 qui n’ont pas pu revenir à l’université au cours de l’année académique 2017-2018 n’auront senti que l’odeur des ordinateurs à eux promis. En effet, plus d’un an après, (Juillet 2016) l’annonce du chef de l’Etat d’offrir 500 000 laptops à la jeunesse estudiantine nationale, encore rien. Le ministre de l’Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, porteur, du message officiel du chef de l’Etat ne sait plus exactement quelles précisions apporter au sujet de la distribution du 1er lot des machines.

Des délais de livraison, il en a donnés comme s’il en pleuvait, mais aucun n’est pour le moment respecté. Face aux étudiants de l’université de Yaoundé I, en octobre 2017, Fame Ndongo déclarait « le chef de l’Etat dit ce qu’il fait et fait ce qu’il dit. Vous aurez vos ordinateurs dès novembre 2017 ». Peut-être les étudiants les auront-ils. C’est en tout cas pour les rassurer que le ministère de l’Enseignement supérieur organise ces derniers jours une communication tous azimuts autour de ces équipements.

Elle diffuse actuellement sur les réseaux sociaux des images d’ordinateurs sur une chaîne de fabrication attribuée à la société chinoise Sichuan, le partenaire chinois du Minesup dans l’opération. Les photos les plus fraîches montrent une cargaison de ces notebooks en plein embarquement dans un conteneur. Des illustrations censées venir en écho du dernier communiqué en date du ministère de l’Enseignement supérieur, signé le 23 novembre par Jean-Paul Mbia, le chef de la cellule de communication. Ce dernier annonce que « les travaux techniques de fabrication des premiers 80.000 ordinateurs débutés le 16 novembre 2017 sur fonds chinois (débloqués par Eximbank), s'achèvent le 23 décembre 2017, soit une durée de 38 jours. Le transport, par avion, de l'usine située dans la ville de Shenzhen en Chine à Yaoundé durera deux jours du 25 au 27 décembre 2017 ».

Un quasi-reportage illustré dont le but évident est de sauver ce qui peut encore l’être d’un don qui devait réconcilier le chef de l’Etat avec les « frondeurs des universités », mais qui se révèle un véritable bourbier dans lequel Fame Ndongo s’est enfoncé tout seul à force de pratique la danse bafia, un pas en avant et deux en arrière. En effet, sans que rien ne le laisse présager, Jacques Fame Ndongo annonce en juillet 2016 que le président de la République a décidé de faire don de 500 000 ordinateurs à tous les étudiants des universités publiques et privées du Cameroun.

L’opération est baptisée « un étudiant, un ordinateur » et entre dans un programme dénommé « E-National Higher Education Network ». Une convention d’un montant de 75 milliards est signée dans la foulée avec une entreprise chinoise, Sichuan Telecom Construction Engineering Co. Ltd. Le Minesup, tout à son enthousiasme, déclare que les ordinateurs seront disponibles pour les étudiants de l’année académique 2016-2017 et pendant la rentrée programmée en octobre 2016. Il n’y aura d’ordinateurs ni à cette rentrée, ni à la fin de l’année 2016, ni même au début de l’année 2017. En avril, le Minesup redonne des nouvelles des ordinateurs.

Mais l’enthousiasme fait place à la dure réalité des procédures, que Fame Ndongo avait semblé oublier. « La partie chinoise, avec l’appui du Gouvernement, s’active avec satisfaction à valider l’ensemble des pré-requis administratifs, financiers et techniques permettant une mise en oeuvre harmonieuse de cette opération délicate et complexe », écrit-il. Puis il donne quelques modalités pratiques liées à la distribution des fameux ordinateurs, dont on ne sait plus quand ils seront disponibles. Le 17 juillet 2017, Jacques Fame Ndongo accorde une audience à Zhu Wenli, directeur général adjoint de la société chinoise Sichuan Telecom Construction and Engineering Co. Ltd. De cette rencontre, il ressort que le premier lot d’ordinateurs fabriqués à Shenzhen sera réceptionné au Cameroun en fin décembre 2017.

Le ministre de l’Enseignement supérieur explique ce décalage par le carnet de commandes bien rempli du constructeur. Le rendez-vous est donc pris. Pourtant, le 19 septembre 2017, lors du conseil de cabinet extraordinaire présidé par le Premier ministre, Fame Ndongo affirme que « le processus de fabrication des 500 000 ordinateurs offerts aux étudiants par le président de la République est en cours. Un premier lot de 80 000 exemplaires sera réceptionné dès le mois de novembre prochain et distribué au fur et à mesure aux étudiants, y compris ceux inscrits au titre de l’année académique 2017- 2018 ». Cette fois encore, le Minesup change la date et la liste des bénéficiaires, élargie aux étudiants de 2017-2018. Les étudiants reçoivent cette nouvelle qui montre que les ordinateurs arriveront bien plus tôt que prévu. Personne n’a poussé le Minesup a rapproché cette date. En tout cas, ce qu’on peut constater ce 29 novembre, à seulement un jour de l’échéance, aucun ordinateur de cette opération n’est présent sur le sol camerounais.

En revanche, c’est un reportage photos que la communication du Minesup livre sur l’empaquetage de ces notebooks dans les usines de Sichuan Telecoms. La dernière prise de parole du Minesup affirme que : « Les travaux techniques de fabrication des premiers 80.000 ordinateurs ont débuté le 16 novembre 2017 (…) Ils s'achèveront le 23 décembre 2017, soit une durée de 38 jours. » Depuis ce tempslà, juillet 2016, jour de la signature de la convention avec Sichuan Telecoms, rien n’avait encore été fabriqué mais le Minesup alignait délais sur délais, sans que personne ne l’en ait obligé.