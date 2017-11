CAMEROUN :: Transport interurbain : La clÃ©mence de Mebe Ngoâ€™o :: CAMEROON

CAMEROUN :: Transport interurbain : La clémence de Mebe Ngo’o :: CAMEROON La levée de suspension de Général Voyage via un communiqué d’Edgar Alain Mebe Ngo’o du 27 novembre 2017, fait couler beaucoup d’encre et de salive.

Cette levée de suspension intervient après un audit effectué dans les différents terminaux de ladite agence de voyage, peut-on lire dans le communiqué du Mintransport. Cet audit a révélé plusieurs insuffisances que les responsables de Général Express voyage se sont mis à corriger, comme le recyclage de ses chauffeurs effectué du 20 au 22 novembre 2017. En effet, le recyclage de 200 chauffeurs s’est déroulé dans la ville de Bafoussam, son siège social. Au cours de celuici, le personnel naviguant a été entretenu sur deux modules : la conduite défensive, économique et sociale ; la conduite patriotique et citoyenne.

D’où la réduction de la période de sanction de 03 à 01 mois. « Même un enfant à qui on donne une punition peut se voir retirer cette punition s’il se comporte bien. », nous a fait comprendre une source au Mintransport. Pour notre source, il ne s’est pas agi d’une sanction dans le but de nuire l’entreprise. On se souvient que les syndicats du secteur des transports routiers de voyageurs du Cameroun avaient réclamé la levée de la suspension de l’agence « Général Express Voyages » et menacé d’observer un arrêt de travail, si le gouvernement n’accédait pas à leur requête.Dans une correspondance adressée au Mintransport et datant du 27 octobre 2017, les signataires du préavis de grève reprochaient au ministère des Transports d’avoir pris une décision « arbitraire », dans le cadre de la suspension de « Général Express Voyages », pour une durée de trois mois.

Ce qu’en pensent les syndicalistes des transports par route

Depuis donc lundi dernier, c’est un ouf de soulagement pour les chauffeurs de Général Voyage, ce d’autant plus que les fêtes approchent. « Il s’agit de près de 300 chauffeurs, donc 300 familles dans la rue. Et s’il y a des malades dans ces familles, ils vont mourir et on va ajouter les morts sur les morts », argue Patrice Samen Président syndicaliste. Comme les autres, Samen Patrice pense que la suspension avait été brusque et violente, parce qu’il fallait d’abord mener les enquêtes avant de suspendre.

« Pour moi, il faut traiter le mal (les accidents de la circulation) à la racine. Les chauffeurs ne sont pas recyclés. Vous voyez, un chauffeur qui conduit 15 ans sans recyclage », déclare-t-il. Il ajoute qu’il faut nécessairement organiser un système de recyclage des chauffeurs quand ils vont renouveler les permis de conduire. « Il faut un centre de formation ou un institut qui vous apprend la profession », conclut-il.

Pour lui emboiter le pas, Augustin Ngangoua syndicaliste et par ailleurs un des signataires du préavis de grève pour lutter contre la suspendre de ladite agence pour 03 mois, reconnait que « C’est une satisfaction dans la mesure où le Mintransport nous a appelé à la table des négociations et a pris en compte nos doléances». Toutefois, puisque tout le monde ne peut être unanime, certaines mauvaises langues parlent de pot-de-vin que le Mintransport aurait reçu de Général Voyage. « C’est le système. Rien à faire », déclare un agent d’une autre agence de voyage. En réplique, Augustin Ngangoua pense «Nous avons protesté à vive voix pour lutter contre la mesure et le Mintransport a entrepris des concertations, puis des audits. Notre avis est que le Mintransport a pris en compte nos doléances », insiste le syndicaliste.

En rappel, l’agence « Général Express voyages » a été suspendue pour une durée de trois mois le 25 octobre dernier. Cette suspension étant consécutive à un accident impliquant ladite agence et qui a fait 15 morts dans la nuit du lundi 23 octobre sur l’axe lourd Yaoundé – Douala. Selon le ministre des Transports, les premiers éléments de l’enquête ouverte à la suite de ce drame mettaient en cause la conduite du chauffeur de la compagnie « Général Express Voyages », dont le bus est entré en collision avec un camion.