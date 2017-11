AFRIQUE :: EN REPONSE A L’HUMILIATION D’EMMANUEL MACRON LES PRESIDENTS DES 14 PAYS OTAGES DU FRANC CFA DOIVENT ORGANISER DES REFERENDUMS :: AFRICA Depuis 1945, la France a imposé l’utilisation du Franc CFA à ses anciennes colonies subsahariennes, quatorze états l’utilisent dans trois zones monétaires cloisonnées qui ne peuvent pas faire d’échanges économiques directs, les trois zones sont toutes contrôlées par la Banque de France qui y détient le droit de veto, en clair dans aucune de ces trois banques centrales on ne peut décider d’en sortir sans réaction de la puissance colonialiste qui dès qu’elle a vu ses intérêts menacés a réagit en envoyant des mercenaires ou des services secrets organiser la déstabilisation de ces pays.

La liste est longue de ces présidents africains qui ont été physiquement éliminés, ou renversés simplement parce qu’ils avaient montré leur volonté de sortir de cette mascarade, le franc CFA a pour but de faciliter les importations de ces pays, faisant d’eux des gros consommateurs des produits manufacturés, y compris ceux qu’ils pourraient fabriquer sur place, il en résulte une très faible industrialisation des pays de la zone CFA, tandis que les pays voisins inondent leurs marchés avec les produits de leur fabrication, comme le Nigéria avec son faible Naira est devenu la première puissance économique de l’Afrique grâce à ses exportations dans les zones CFA, malgré les droits de douane, la réussite de l’homme d’affaire nigérian et industriel Aliko Dangotté est la preuve que les hommes d’affaires issus de la zone CFA ont des boulets confectionnés par la Banque de France aux pieds.

Hier 28 Novembre 2017 à Ouagadougou au Burkina Faso, Emmanuel Macron président de la France interrogé sur le Franc CFA a donné une occasion par son arrogance aux esclaves de cette zone monétaire de s’affranchir, il a prétendu que ce sont les présidents africains qui aiment cette monnaie et veulent y rester parce qu’ils y trouveraient des intérêts. Puisque c’est des démocraties, pourquoi ne pas organiser des referendums sur la sortie définitive de la zone CFA ?

Le seul intérêt que l’on puisse trouver dans cette monnaie trop forte est de faciliter les importations, quel pays peut s’enrichir en achetant ses besoins élémentaires ailleurs, s’il ne produit pas assez de richesses pour équilibrer sa balance commerciale? Les hommes d’affaires de cette zone monétaire sont essentiellement des importateurs de produits de l’Union européenne pour la revente, ils ne transforment rien sur place, à part le houblon en bière ou les produits chimiques en boissons gazeuses, on ne fabrique pas de purs jus de fruits en zone CFA.

Les pays de la zone CFA n’attirent pas les investisseurs étrangers qui pourraient y implanter des unités de production de produits manufacturés, les grandes marques mondiales préfèrent aller en Asie où les monnaies locales sont très faibles, donnant ainsi de la compétitivité aux produits qui y sont fabriqués.

Le franc CFA donne l’illusion à ses utilisateurs qu’ils sont riches, justement parce qu’on leur brandit les monnaies faibles de leurs voisins, les quatorze pays africains qui utilisent ce franc CFA en sont réduits à la peur d’une nouvelle dévaluation, après celle de Janvier 1994 qui a réduit de moitié leur pouvoir d’achat, un peur ridicule des esclaves de maisons qui ont peur d’affronter la réalité de leur économie étouffées par ce système qui les empêche de prospérer, en attirant les investisseurs industriels étrangers.

Il vaut mieux sortir tout de suite du franc CFA, d’abord parce que 50 % de nos recettes d’exportations ne seront plus confisquées par la Banque de France pour soi-disant garantir une stabilité, on a déjà subit la dévaluation de 1994, faut-il encore subir une nouvelle dévaluation pour comprendre que nos intérêts ne sont pas protégées par cette promesse de stabilité ?

Il vaut mieux avoir une monnaie qui reflète la vigueur économique ce chaque pays ou sa faiblesse.

Le Cameroun n’a aucun intérêt à rester dans la même zone monétaire que ses voisins de l’Afrique centrale, comme le Gabon ou la Guinée équatoriale, dont les économies ne sont pas orientées vers les mêmes priorités, battre sa propre monnaie permettrait au Cameroun qui a beaucoup d’habitants imaginatifs d’avoir une économie plus dynamique et diversifiée, avec une communauté à l’étranger prête à investir au Cameroun dans l’industrie grâce aux connaissances acquises, en lieu et place des revendeurs de produits industriels européens qui avec la libre convertibilité du franc CFA en euros sont devenus des champions de l’évasion fiscale.

Chers présidents de la zone CFA, l’arrogance du jeune président Emmanuel Macron vous donne une occasion en or de prendre les peuples de vos pays à témoin en organisant des referendums démocratiques, les résultats qui ne font pas l’ombre d’un doute en faveur de la sortie de ce piège à cons vous donneront des coudées franches, afin d’accomplir les rêves de vos peuples, quand aux lâches esclaves de maisons, c’est l’histoire qui vous jugera.