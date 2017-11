CAMEROUN :: LES DÃ‰PUTÃ‰S DU SDF ARRACHENT LE MICRO Ã€ PHILÃ‰MON YANG (VidÃ©o) :: CAMEROON

France (Val-de-Reuil) France (Val-de-Reuil) zed2three

dans l'hémicycle,un député "n'arrache pas le micro",il demande respectueusement à prendre la parole;philémon Yang est un homme courtois et civilisé,en chef de la majorité,il mérite plus d'égards;les députés du SDF sont des apprenants,ils sont de jeunes élèves de la démocratie,on peut donc aisément leur accorder l'excuse de l'immaturité

la sagesse en politique c'est surtout savoir analyser les situations et prendre les décisions au bon moment:les ruades du SDF ne conviennent pas au contexte trouble actuel,le peuple a besoin de calme,de sérénité et de pondération