Paul Biya, absent au Cameroun, prÃ©sent Ã  Abidjan. :: CAMEROON

Paul Biya, absent au Cameroun, présent à Abidjan. :: CAMEROON Depuis quelque temps, Le président du Cameroun est d’une activité diplomatique débordante. Au grand dam des foyers de tension qui secouent le pays de part et d’autre.

Sous le thème « investir dans la jeunesse pour un avenir durable » Le sommet Union Africaine-Union Européenne s’ouvre ce jour à Abidjan en Cote d’Ivoire. Il n’est pas superflu de rappeler qu’il sera question au cours des travaux qui s’ouvrent ce jour, de l’avenir des relations entre les communautés africaine et européenne. L’investissement sur la jeunesse constitue la toile de fond des discussions. En présence d’Emmanuel Macron, le nouveau jeune locataire de l’Elysée, le président Français et les chef d’Etat des pays Africains anciennes colonies de la France parleront de paix et sécurité, migrations et mobilités, investissements, démocratie…en Afrique.

Pour important qu’il soit, le sommet d’Abidjan va, à coup sur donner un nouveau visage aux relations entre la France et les pays Africains. Le coup d’envoi a été donné lors de la conférence donné par Emmanuel Macron à Ouagadougou, aux étudiants de sa génération, celle qui « n’a pas connu la colonisation ». Attendus à cette rencontre qu’on qualifie déjà d’historique, plusieurs chefs d’Etat ont fais le déplacement d’Abidjan.

Les mauvaises langues affirment déjà que le thème choisi investir dans la jeunesse renvoi à une juvénisation de la classe politique Africaine « Il faut mettre fin à cette génération des chefs d’Etat issus de la colonisation des pays Africains pour donner un nouveau visage à l’Afrique », celle qui doit être résolument tournée vers sont développement pour un « avenir durable »

Le président Paul Biya, en poste depuis 1982 a fait le déplacement d’Abidjan à la tète d’une forte délégation dans laquelle se trouvent en bonne place des conseillers à la présidence. Au Cameroun, il se murmure que Paul Biya, en marge des travaux, a dans ses valises une invitation du président Français à effectuer une visite au Cameroun.

Une opinion qui est partagée par une autre qui ne voit pas l’opportunité d’un tel voyage compte tenu des tensions que vit le Cameroun « On n’a pas trop vu le président sur le terrain depuis que ca chauffe à l’extrême-nord avec le Boko haram, à l’est avec les rebelles centrafricains et tout récemment dans les provinces anglophones en proie à des velléités de sécession »