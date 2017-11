Cameroun: VOICI COMMENT ON ABUSE ET COMMENT ON TUE L'ECONOMIE :: CAMEROON Observations de la COMICODI sur les graves menaces sur l'ordre public par les pratiques des agents de la commune d’arrondissement de Yaoundé IV au nom de taxes abusives et imaginaire... L'intégralité de la lettre..

Madame la Maire,

Nous vous saisissons en urgence, à l’effet d’éveiller votre attention, sur les implications des graves menaces que font peser vos collaborateurs sur la paix sociale et l’ordre public, en procédant à l’irruption dans des lieux de commerce, et l’apposition des scellés après avoir violenté verbalement et même physiquement les tenanciers.

La situation crée ainsi le mardi 28 novembre 2017 dans le magasin de la société VISION CONFORT à NVAN, ne peut être interprétée autrement que comme un abus insensé et une provocation inacceptable. Au nom de l’exigence d’une TAXE D’HYGIENE sortie des intelligences cruelles, ces gens parcourent la ville pour troubler les commerces et démoraliser les citoyens. Une taxe mal justifiée est assimilable au vol et à la corruption.

Aussi, en tant qu’organisation avisée de la société, nous prenons nos responsabilités en vous disant que pareille démarche, constitue une réelle volonté de créer le désordre et la guerre civile, par ces temps d’une extrême dureté pour les affaires, pour les familles, et pour la sécurité publique. Nous en informons promptement la hiérarchie de l’Etat et de la République./.

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel

PJ : 1

Copie : PM ; MINTAD ; SG/PR