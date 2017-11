Cameroun: Lâ€™OBSERVATION UN POINT IMPORTANT EN PRODUCTION ANIMALE :: CAMEROON

Cameroun: L’OBSERVATION UN POINT IMPORTANT EN PRODUCTION ANIMALE :: CAMEROON Le regard en production animale permet de maitriser l’hypothèse selon laquelle un génotype sélectionné introduit dans un environnement bien managé permet d’obtenir un phénotype souhaité. Le succès d’un bon système de production est l’observation car elle est au centre de toute production. Comment faites vous pour détecter des cas de pathologie ? Des chaleurs ? Des carences nutritionnelles ? De l’hygiène de la ferme ? Toutes ces interrogations ont une seule réponse à savoir l’observation.

Des descentes régulières sur le terrain, ont permise de ressortir l’importance de la vue en Agriculture. En effet, la majorité des investisseurs dans le domaine Agricole, sont des promoteurs ayant suffisamment des moyens financiers pour explorer dans ce domaine porteur et d’actualité. Le trait commun avec tous ces promoteurs est le manque d’engagement dans l’activité. En effet, le personnel de travail est constitué en majeure partie par des ouvriers n’ayant aucune formation dans le domaine Agricole. Ceux qui essayent peuvent avoir des techniciens d’agriculture. La conséquence est alors un suivi et surtout des résultats en corrélation avec le niveau du personnel employé. Pourquoi l’observation en élevage ?

Dans tous systèmes d’élevage, l’observation a une importance indéniable. En effet, lorsque l’exploitation est crée, les bâtiments d’élevages installés et les animaux exigent un regard constant et minutieux. Lorsque nous insistons sur l’observation, c’est tout simplement parce qu’elle permet de prévenir, de détecter et de corriger efficacement les éventuelles fautes d’élevage. Sur le terrain nous avons constaté que les ouvriers mettaient juste la propreté et apportaient des aliments pour la satisfaction des besoins. Pourtant le manager de la ferme doit avoir une observation triple à savoir :

- Une observation sur le milieu ou vivent les animaux ;

- L’observation des animaux proprement dite ;

- L’observation sur le comportement des ouvriers.

Lors des diagnostics dans les différentes fermes de productions, avec les pratiques des systèmes de production traditionnel, semi et intensif, nous avons constaté que les ouvrier ont un trait commun la paraisse. La première observation parlant du milieu est primordiale. Des visites effectuées, la conjecture qui ressort est la contamination de l’environnement par les déjections des animaux. Les fermes sont très mal entretenues pour des raisons d’ignorances. En effet, les ouvriers jettent dans les coins cachés des déjections qui contribuent à la pollution du milieu et par ricochet une déstabilisation du système immunitaire. Or un professionnel du domaine remarque immédiatement ce problème par sa maitrise et fait des remarques tout en montrant l’impact d’une telle médiocrité. Parlant du milieu, beaucoup d’attention sera attachée aux conditions de maintien, d’alimentation et d’exploitation. Ceci permet de mettre à la tête d’une exploitation Agricole un ingénieur capable de détecter facilement ces problèmes et sécuriser les biens du promoteur lorsque le système de production est purement semi ou intensif.

Parlant de l’observation des animaux, elle nécessite des techniques et précautions afin de ne pas laisser échapper certains détails importants. Lorsque les animaux doivent être observés

par des touchés, il est important de signaler son approche de peur de les stresser et créer des dégâts. Il peut s’en suivre dans un tel contexte une baisse de production, caractérisé par l’instinct de défense par exemple, des taux de mortalités élevés et des crises cardiaques. D’autres peuvent mourir de crise cardiaque lapin, cobaye. On peut noter des étouffements, surtout chez les poules.

L’observation s’agissant du comportement des ouvriers est capital en élevage. Prennent-ils le temps d’être docile avec les animaux ? Travaillent-ils avec amour et respectent-ils les règles hygiéniques d’élevage ? La fréquence de propreté et d’alimentation est elle constante ? Car lorsque les animaux sont bien manipulés, la croissance est rapide et les rendements meilleurs.

Imaginez les poussins d’un jour qui après trois jours font de la coccidiose et une observation sur la litière n’est pas perceptible. Vous-même estimez les dégâts.

Toujours en observation animale sur le terrain, il nous a été constaté que l’eau qui est la vie est négligée. La conséquence qu’ignorent ceux qui le font est inestimable pour eux car vous allez avoir les conjectures suivantes liées à cette tare:

- Gain de poids faible ;

- Mauvaise croissance ;

- Taux de mortalité élevé ;

- Production limité de lait ;

- Fragilité des petits dans ce contexte ;

- Mauvaise qualité de chaire etc.

Par contre, l’avantage d’être un bon observateur en production animale peut se remarquer sur les :

- Les performances de croissances ;

- Les performances de productions ;

- Le phénotype souhaité ;

- Les recettes au profit des fermes de production.

Nous terminons en disant que l’observation est la clé en production animale car pour une moindre négligence les pertes peuvent être catastrophiques. Aux investisseurs du secteur de l’Agriculture et de l’élevage en particulier, si vous adoptez comme directeur d’exploitation les ouvriers, vos résultants seront nuls. Par contre si vous prenez des professionnels du domaine comme des techniciens qui ont la capacité de mètre en application