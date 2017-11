Cameroun :: U- Report Cameroun : Une plateforme de sms gratuits permettant aux jeunes de donner leur avis sur les politiques publiques en leur faveur :: CAMEROON

Cameroun :: U- Report Cameroun : Une plateforme de sms gratuits permettant aux jeunes de donner leur avis sur les politiques publiques en leur faveur :: CAMERO Les sondages des résultats cartographiés qui permettraient de savoir avec exactitude où les problèmes sont les plus persistants, sont la plus value de cet espace de communication à travers lequel, élus et populations peuvent échanger et dialoguer.

Les jeunes veulent donner leur avis sur les prises de décisions, afin que les politiques élaborées pour eux, soient en adéquation avec leurs aspirations et problèmes réels. Chose que leur offre désormais la plateforme électronique U- Report Cameroun. Aussi, pourront-ils y envoyer gratuitement des short message service (Sms) histoire de se prononcer sur les prises de décision les concernant. Il sera alors question de s’informer sur les changements positifs qui interviennent, mais aussi d’être informé des interventions au niveau communautaire.

Pour ce qui est des partenaires au développement, les sondages y relatifs, permettraient d’avoir des feed-back des populations sur les interventions qu’ils sont appelés à financer. Les principaux défis ici, étant de susciter l’intérêt des élus, des décideurs et autres partenaires au développement, afin que ces derniers adoptent la plateforme U- Report comme outil de bonne gouvernance et de prise de décisions appropriés aux réelles préoccupations des jeunes. Il est aussi question d’augmenter la population des U-Reporters, engager les opérateurs de téléphonie mobile à réduire les coûts liés au projet.

Et pour l’augmentation du nombre de U-Reporters, différentes activités ont commencé. C’est alors que du 25 novembre au 03 décembre 2017, a lieu un tournoi de football au stade d’Anguissa, de Nlongkak et de Biyem-Assi à Yaoundé, dont la 1 /2 finale qui se joue ce 29 novembre. La finale elle, a lieu le 03 décembre. Activités sportives qui se poursuivront à Soa (région du Centre) du 06 au 17 décembre, et du 16 au 22 décembre 2017 à Douala.

Avec pour présidente nationale, Tatiana Chouli, U-Report Cameroun qui a son siège au quartier Obili à Yaoundé, a été mis sur pied en 2016, et un produit de l’Unicef et du ministère de la Jeunesse et de l’Education civique.