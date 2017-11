Cameroun :: MinistÃ¨re des Travaux publics : Voici la liste des personnes de la cellule de lutte contre la corruption installÃ©e par Nganou Djoumessi :: CAMEROON

Cameroun :: Ministère des Travaux publics : Voici la liste des personnes de la cellule de lutte contre la corruption installée par Nganou Djoumessi :: CAMEROO Le 27 novembre 2017 à Yaoundé, le ministre des Travaux publics (Mintp), a procédé à l’installation du président, des 08 membres, et des 02 rapporteurs de cette structure à qui, il a donné « 100 jours pour réduire au maximum les dérives impactant la notification des Ordres de service ». Une prise de fonction intervenue après leur nomination le 18 septembre 2017, par le Mintp.

Membres : Nono Henri, directeur des Affaires générales (Mintp) ; Tchouplaou, directeur de l’Entretien et de la Protection du patrimoine routier au Mintp ; Souleymanou Garbati, directeur des Routes rurales (Mintp) ; Ebako Moudime Eitel, chef de la Division des Affaires juridiques (Mintp) ; Tsogo Salomé, représentante de la Fédération camerounaise des petites et moyennes entreprises des Travaux publics et Entretien routier (Fecap- Tp) ; Happi Francis, représentante de l’Association professionnelle des ingénieurs Conseils et Sociétés d’ingénieurs du Cameroun (Apicam) ; Wamal Guillaume, représentant de l’Association nationale des entreprises de l’Entretien routier et des Travaux publics du Cameroun (Aneer/ Tp) ; Ngoa Kisito, président de l’Ordre national des ingénieurs du Génie civil (Onigc). Rapporteurs : Owona née Akamba Andegue Cécile Chantal, contrôleur des Services N°2 (Mintp) ; Essaie Moussa Aubin, sous-directeur des Marchés publics.

« Je vous engage à cet effet, à vous approprier les nouveaux outils de lutte contre la corruption adoptés par la Conac (Commission nationale anti-corruption, Ndlr), et notamment, les Initiatives à Résultats Rapides (Irr) et l’approche « précis » qui est basée sur les axes stratégiques de « prévention, d’éducation, de condition, d’incitation et de sanction », a instruit Nganou Djoumessi à la cellule de lutte contre la corruption. Et l’ancien ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire de renchérir qu’ « il s’agira précisément de suivre et d’évaluer des actions nécessaires en 100 jours, pour réduire au maximum les dérives impactant la notification des Ordres de service ».

En capitaine du navire Mintp et en présence du représentant du président de la Conac, Nganou Djoumessi a prescrit un assainissement des mœurs tant au niveau professionnel que social, avant d’énumérer les maux à éradiquer, et sans quoi, les missions assignées à la cellule anti-corruption du Mintp, ne seraient pas couronnées de succès : le goût du lucre, l’intéressement, le refus de servir, les attitudes subjectives.