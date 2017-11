CAMEROUN :: ANARCHIE : 115 auto-Ã©coles clandestines traquÃ©es Ã  Douala :: CAMEROON

CAMEROUN :: ANARCHIE : 115 auto-écoles clandestines traquées à Douala :: CAMEROON Les chiffres ont été rendus publics au terme d'une vaste opération lancée le 20 novembre 2017, dans le département du Wouri, par les autorités administratives.

C'est l'arrondissement de Douala 3ème qui remporte la palme d'or de l'arrondissement pourvu du plus grand nombre d'auto-écoles clandestines. Il est talonné par les arrondissements de Douala 5 et 4, avec respectivement 33 et 19 auto-écoles fonctionnant en marge de la réglementation. Douala 1er et 2ème sont les moins atteints par la gangrène. Comptant, d'après les statistiques, chacun 15 et 6 établissements illégaux de formation en conduite.

Ces chiffres à peine croyables proviennent de la Délégation départementale des Transports pour le Wouri, décidée à traquer ces hors-la-loi. C'est l'objet d'une descente musclée effectuée le 20 novembre 2017 dernier, par Mfon Yette, la Déléguée départementale des Transports du Wouri, sur instructions du préfet du Wouri. Bertrand Mache a en effet créé une Commission à cet effet. La descente de ce 20 novembre 2017 rentre en droite ligne des directives données à cette instance par le N°1 du Wouri. Confirmation de Mfon Yette : «le processus instruit par le préfet du Wouri se poursuit sereinement.

Après la fermeture de ces auto-écoles, rapport sera dressé à la hiérarchie pour suite à donner. Mais, nous tenons à faire respecter la loi dans ce secteur», indique la Déléguée départementale des Transports du Wouri. Plusieurs dysfonctionnements ont été constatés lors de l'opération coup de poing menée sous le regard du représentant du sous-préfet de Douala 5ème. Il s’agit du défaut d'agrément, fausse localisation, violation des canons de la formation, irrespect des horaires...

Certaines auto-écoles ont même été surprises en flagrant exercice d'activités parallèles. Elles sont accusées de vente de boissons, de matériels de quincaillerie, ou transformé en cybercafé ! Pour rappel, l'exercice de l'activité d'auto-écoles est réglementé au Cameroun par l'arrêté du 25 avril 2000, portant réglementation des permis de conduire et des auto-écoles. Une disposition allègrement violée dans le département du Wouri. Les descentes musclées se poursuivent.