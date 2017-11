CAMEROUN :: 5e sommet Union africaine-Union europÃ©enne : Paul Biya prÃ©sent :: CAMEROON

CAMEROUN :: 5e sommet Union africaine-Union européenne : Paul Biya présent :: CAMEROON L’effusion de joie est totale, par ce mardi ensoleillé à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d’Ivoire et son épouse Dominique ne boudent pas leur plaisir, lorsqu’ils accueillent, peu après 16h, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, et la première dame, Chantal Biya. Les retrouvailles sont volontiers démonstratives.

Signe d’une profonde amitié et d’une grande estime. En tout cas, le ton de l’accueil plus que chaleureux réservé hier au couple présidentiel camerounais est révélateur. Parmi les nombreux hôtes qu’il reçoit depuis le début de la semaine à l’aéroport, Paul Biya est visiblement pour Alassane Ouattara l’un de ceux dont la présence va rehausser le 5e sommet Union africaine-Union européenne. Et il le montre.

La sobriété du dispositif protocolaire, en raison d’un nombre important de délégations, n’a donc pas réussi à noyer l’arrivée de Paul et Chantal Biya dans le lot. Au contraire. Et les deux premières dames y sont allées de leur touche de spontanéité, pour compléter ce beau tableau d’amitié et de fraternité. Le cortège présidentiel camerounais a ensuite pris la direction de l’hôtel Sofitel Ivoire, où il va séjourner, comme la plupart des chefs d’Etat et de gouvernement d’Afrique et d’Europe conviés à Abidjan. Et sur le parcours, Paul et Chantal Biya ont dû apprécier la détermination de ces groupes de compatriotes, dont des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC).

Malgré les rigueurs protocolaires, ils ont tenu à souhaiter la bienvenue au chef de l’Etat et à la première dame, en se massant au passage du cortège. En rejoignant l’hôtel Ivoire hier à 17h15, le couple présidentiel est encore l’objet de toutes les attentions. Dès cette mi-journée donc, les travaux du 5e Sommet Union-africaine-Union européenne s’ouvrent dans les somptueuses installations du palais des Congrès logé dans le complexe hôtelier Sofitel Ivoire, de loin le must dans la capitale économique ivoirienne.

L’infrastructure a évidemment fait peau neuve pour se mettre à la hauteur de l’événement. Le troisième sommet organisé sur le continent africain se penche dès aujourd’hui sur le thème général : « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable». Avec notamment en têtes d’affiche, le président en exercice de l’Union africaine, Alpha Condé, le président du Conseil européen, Donald Tusk, mais aussi le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.

A Abidjan dès ce mercredi, il est clairement question de l’avenir des relations entre les communautés africaine et européenne. L’investissement sur la jeunesse constitue la toile de fond des discussions. Mais les sujets classiques de la coopération ne seront pas pour autant mis en veilleuse. Car une rencontre Union africaine-Union européenne est toujours une bonne occasion de parler de paix et sécurité, migrations et mobilités, investissements, démocratie… Alors, place au débat !