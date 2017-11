CAMEROUN :: Jean Paul NANA SANDJO : Â« Oui mon passeport mâ€™a Ã©tÃ© restituÃ© Â» :: CAMEROON

CAMEROUN :: Jean Paul NANA SANDJO : « Oui mon passeport m’a été restitué » :: CAMEROON L’ancien Directeur général de Camair-co vient de passer un an d’ « assignation à résidence forcée au Cameroun ».

Du Limogeage de la tête de Camair-co

Lorsqu’il est débarqué de la tête de Cameroon Airlines Corporation (Camair-co ) en Aout 2016, après deux ans à la tête de la compagnie, il est un probable client pour l’opération épervier, du nom de la campagne d’assainissement des mœurs publiques initiées par la présidence de la République du Cameroun ayant pour but de traquer les prévaricateurs de la fortune publique. Nana sandjo se verra refoulé à l’aéroport de Douala en début septembre 2016 alors qu’il s’apprêtait à quitter le pays par Royal Air Maroc. Son passeport retenu par la police.

Du délit d’initié

Le compte à rebours va alors commencer pour l’ex DG. Bien avant son limogeage, l’homme d’affaires ancien employé de la compagnie avant sa nomination au poste de Directeur General sera accusée de délit d’initié. Notamment à travers Ajw-aviation LTD, gns aviation, gns international basées aux Etats-Unis et en Grande Bretagne.

Prestataires à Camair-co dans la consultance, la négociation des contrats, la location des avions, l’exploitation des pièces détachées d’avions etc. Bien plus et selon toute vraisemblance, l’interdiction de sortie du territoire Camerounais de l’ex dg était une recommandation du contrôle supérieur de l’Etat (CONSUPE) qui était en mission d’audit sur la gestion de Camair-co au cours de la période 2011-2015.

La presse quant à elle va se livrer à cœur joie. En l’absence de toute information venant du consupe, entre supputation, invectives, tout passera « Il sera entendu d’abord sur la gestion de la compagnie, la location de aéronefs et les collusions avec l’ancien Directeur Yves Michel Fotso » Avant d’etre conduit au tribunal criminel spécial et écroué à Kodengui. Il faut dire que Jean Paul Nana revient de loin.

Pendant deux ans, il a vécu le martyr des « affirmations gratuites et calomniantes visant ma propre personne » comme il affirme lui meme. Joint au téléphone ce Mardi 28 novembre, le Directeur était plutôt relâché « le consupe a travaillé pendant deux ans sur Camair-co » sans aucun motif accablant sur sa gestion de la compagnie. Et puis au finish, « Oui mon passeport m’a été restitué »