Cameroun: Tenor, un jeune artiste qui signe chez les grands :: CAMEROON Il devient ainsi à seulement 19 ans, le premier artiste camerounais et de la sous-région Afrique Central à intégrer Universal Music Africa, un label de musique reconnu à travers le monde. JumiaTravel vous propose les temps forts de la signature de ce contrat qui va rentrer dans l’histoire de la musique camerounaise.

“L’artiste musicien Tenor fait désormais partie de la grande famille de Universal Music Africa”. Cette information a été délivrée le vendredi 17 novembre 2017 lors d’une conférence de presse dans la ville de Douala. Monsieur Kacou, directeur de production chez Universal a lui-même fait le déplacement pour venir annoncer la nouvelle aux fans de l’artiste ainsi qu’à la presse camerounaise. Il concrétise ainsi un long rêve qu’il caresse depuis de longues années alors qu’il n’était qu’un jeune garçon.

Une longue étreinte avec sa mère fortement émue, un public et un manager aux anges. Voilà quelques images fortes de la cérémonie de signature du contrat qui lie désormais l’artiste Ténor au label international Universal music Africa ce vendredi 24 novembre 2017 à l’Institut français de Douala. Le rappeur camerounais s’engage pour deux albums avec la « major » américaine. « Je dédie ce moment historique pour mon pays à tous ces jeunes et surtout ces artistes qui travaillent au quotidien pour réaliser leurs rêves. Pour moi c'est une grande responsabilité et un réel défi qui commence », a réagi le héros du jour. Plus qu’une simple artiste musicien, le jeune est devenu le symbole de toute une génération qui s’identifie à lui.

En signant pour ce label de musique, Tenor rejoint une écurie qui compte déjà dans ses rangs des célébrités comme la Barbadienne Rihanna, le groupe togolais Toofan et l’artiste ivoirien DJ Arafat. En recrutant Ténor Universal music Africa veut renforcer le statut de l'artiste sur le plan régional et international gage d’une carrière réussie pour le talentueux chanteur qui fit danser la première dame camerounaise aux Canal 2’or en 2015.

Universal Music South Africa fait partie d'Universal Music Group, la plus grande société de musique du monde avec des opérations d'enregistrement ou des licences en propriété exclusive dans 75 pays. Ses activités comprennent également Universal Music Publishing Group, l'une des plus grandes entreprises mondiales d'édition de musique.