Cameroun, Lutte contre la tuberculose : le club One Heath de lâ€™UdM Ã  lâ€™offensive :: CAMEROON

Cameroun, Lutte contre la tuberculose : le club One Heath de l’UdM à l’offensive :: CAMEROON Des techniciens de santé, chercheurs, étudiants, hommes de média, se sont retrouvés ce 24 novembre 2017, à l’effet de mutualiser les moyens de lutte contre la tuberculose.

Le campus de Banékané de l’Université des Montagnes a servi de cadre à une énième conférence, dont le thème central portait sur cette pathologie, causée par le bacille de Koch (Mycobacterium tubercolosis). Pour mieux comprendre l’origine et les effets de la maladie, un texte (en anglais) a été proposé aux près de 400 étudiants qui ont suivi la conférence. La démarche a consisté à la lecture, à la traduction avec des termes clés par Dr Pierre René Fotsing Kwetche. A la fin, des groupes de travail ont été constitués pour répondre aux questions posées en dessous du texte. Les représentants de chaque groupe ont constitué le panel sur une table merveilleusement décorée. Dr Djuikwo Félicité et Dr Bouba Siddick ont animé cette phase. Après près de 2h 30 d’horloge, les étudiants ont reçu des rudiments pour tordre le cou à la tuberculose. Avant d’être conviés au repas, l’’engagement a été pris par chacun, de répandre les moyens de lutte dans sa communauté.

Réactions

« Le pouvoir public a mis sur pied un programme très bien organisé », Dr Bouba Siddick, administrateur de l’hôpital de district de Bangangté.

Comme tout bon scientifique, je suis venu partager avec mes jeunes confrères encore en formation, les connaissances que nous avons reçues. Je suis également venu leur expliquer les politiques de l’Etat en matière de lutte contre la tuberculose, dont la menace se fait ressentir mondialement.

Le Cameroun n’y échappe pas. Le pouvoir public a mis sur pied un programme très bien organisé : au niveau central, nous avons le groupe central qui organise la lutte pour que des activités soient implémentées au niveau opérationnel et au niveau périphérique.

Au niveau régional, la délégation dispose d’une unité régionale de lutte contre la tuberculose.

Au niveau des districts, il y a des centres de dépistage aussi bien dans les formations hospitalières publiques que privées. Des cas dépistés sont immédiatement et gratuitement pris en charge.

« Améliorer les prises en charge des pathologies » Dr Pierre René Fotsing Kwetche, microbiologiste-UdM

Nous avons organisé un débat entre étudiants avec focus sur la tuberculose. Nous le faisons au moyen d’une méthodologie qui se veut interactive et qui permettrait à l’étudiant d’avoir des aptitudes de lutte contre les maladies infectieuses. Depuis que ce programme a été mis sur pied, nous avons eu des résultats très positifs.

Au terme de chaque conférence, nous formulons des recommandations aux pouvoirs publics, dans le sens d’améliorer les prises en charge des pathologies. Pour le cas de la tuberculose, l’attention doit être portée sur des potentiels disséminateurs, c'est-à-dire des personnes portant le M. tuberculosis, non dépistés qui se baladent dans la nature. Le texte soumis à la conférence appréciait la politique de détection des Etats Unis sur des porteurs de M tuberculosis. Nous y avons relevé plusieurs aspects de lutte à implémenter au Cameroun.

Dans les prochains jours, nous allons franchir le pallier de la formation, sur les maladies qui se transmettent de l’animal à l’homme. C’est d’ailleurs ce qui fonde le principe d’One heath, préserver la santé animale et environnementale, si l’on veut une parfaite santé humaine.

« La tuberculose est associée au Vih-Sida », Ewondo Ndjeng Elisée, président One heath UdM

L’objectif de cette conférence organisée par les soins de One heath était de susciter aux étudiants, des astuces pour limiter la propagation de la tuberculose.

L’importance de lutter contre cette pathologie s’avère cruciale, car elle constitue une sérieuse menace de santé publique.

Surtout que des études ont montré que la tuberculose est associée au Vih-Sida.

C’est une maladie qui n’est pas contrôlable, qui se transmet directement d’homme à homme.

Il était donc urgent d’en parler avec des étudiants qui sont des futurs acteurs de la santé publique, mais aussi qui sont des ressortissants des communautés et des familles, dont qui assureront les relais de sensibilisation.

Nous insistons sur la prévention, car le mieux c’est de limiter l’apparition de la maladie que de chercher à la soigner. Les thèmes des conférences sont choisis par les enseignants, des chercheurs de l’UdM, des professionnels de santé, le club One Heath, généralement par la structure mère OCHEA, basée aux USA et dans certains pays africains, qui intègre One Heath.

Cette équipe identifie des maladies à risque susceptibles de devenir des épidémies.