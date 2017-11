ÉTATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: L'ARTISTE NARCISSE PRYSE ENFLAMME LE KITCHEN NEAR YOU DANS L'ETAT DU MARYLAND AUX USA :: UNITED STATES

TATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: L'ARTISTE NARCISSE PRYSE ENFLAMME LE KITCHEN NEAR YOU DANS L'ETAT DU MARYLAND AUX USA :: UNITED STATES Le "KITCHEN NEAR YOU" l'emblématique lieu de rencontre de tous les mélomanes aux USA a reçu un invité surprise, l'artiste musicien Narcisse PRYSE bientôt en fin de tournée Américaine, s'est prêté au jeu du show dans ce lieu hautement symbolique qu'est le KITCHEN NEAR YOU.

Comme son nom l'indique en anglais: la cuisine prêt de toi. Mais la nuit tombé, cette salle de réception se transforme en boîte de nuit géante avec jeu de lumière et une sonorité de la dernière technologie. Hier dimanche 26 Novembre 2017, c'est le talentueux Narcisse Pryse en fin de tournée américaine qui a mis le show comme il sait bien le faire, au bonheur de tous ceux qui ont fait le déplacement.

Rendez vous avec l'artiste du côté de Paris le 10 Février 2018 prochain avec l'association Main dans la Main 92 à Bagneux à l'occasion de leur soirée récréative.