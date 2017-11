Cameroun: Lettre aux esclaves de Lybie, Mes amis, n'acceptez pas que tout le monde vous parlent. Tu suis nor? :: CAMEROON Le noir est un être humain que sa tête est grosse comme ça vous croyez que c'est l'intelligence alors que c'est la michancité. Dans les lignes qui suiveuh, je vais vous dire.

L'autre jour les gens ont fait la marcheuh pour dire que non a l'esclavage des noirs...Mais tout le monde ne devait pas être là, tout le monde ne devait pas se mêler au combat...

Les mêmes noirs qu'on est entrain de vendreuh là, ce sont les mêmes noirs que quand eux vivaient chez eux, eux zétaient toujours esclavagés par leurs propres frères…maintenant eux fuient eux partent, c’est là que les gens courent encore pour les libérer…

-Quand eux étaient ici, aux travaillaient comme enseignants, leurs salaires ne sortaient pas. Dis moi dousquegna la differenceuh avec un esclaveuh ?

-La maîtresse de la maternelle est là, les enfants chient dans le pantelon, elle laveuh. Eux pissent, elle laveuh, après elle enseigne, elle éduque, mais au moment de lui donner son salaire, on lui dit " Dieu te donnera au centuple"alors que quelqu'un fait deux jours de cours, il a trois sang sein-cantémi. On met les dettes sur la tête du pauvre Dieu. Quelqu'un peut me dire dousquegna la differenceuh aveuk l'esclavageuh?

-Tu veux soutenir ton mémoire , mais ton encadreur te fait d'abord laver sa voiture tous les jours...où est la differenceuh avec l'esclavageuh?

-Tu cherches tes miettes jusqu’à l'argent vient déjà, tes amis te vendent dans la famla...ce n'est pas l'esclavageuh?

-Tu arrives dans une egliseuh, on te monte contre tes frères au quartier, tu rentres à lamzon le soir, tu les appelles "enfants de la débauche, enfants de la monde mondain, fils du diableuh,"... Tu les vends au diable, comme on vend les esclaveuh

-L’ainé de votre famille était décédé. Tu as discuté tous les biens. Maintenant ses enfants vivent chez toi, tu les vends à la mort comme on vend les noirs en lybie, tu les malaxes comme le pilé dousquon n'a pas mis beaucoup l'huile parce que c'étaitfini...après tu mets ta photo de profil, tu dis aussi non aux esclaves en lybie.

-Tu es là une belle filleuh, étudiante, au lieu de rester avec les étudiants qui sont ton niveau, tu parts, on tachète à ta copine, on te donne le chawarma, on te donne la viandeuh, après on porte tes fesses on met à l'hotel et les gens font leurs rats porcs sexuels sur ça....tu es différente des esclaveuh?

Pardon quand on parle de l'esclavage en lubie là, ne mettez pas vos bouches sur ça , tu suis nor. Laissez les gens qui ont de bonnes intentions entamer le combat de libération.

Dans la tente d’une suite favorable, veuillez agréer l’ex-pression de mes sentiments distingués