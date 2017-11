SUISSE :: La camerounaise Dominique passe de vie Ã  trÃ©pas lors d'un concours de Miss Ã  Zurich :: SWITZERLAND

SUISSE :: La camerounaise Dominique passe de vie à trépas lors d'un concours de Miss à Zurich :: SWITZERLAND Une vidéo filmant en live un concours de miss en Suisse est vite devenue témoin de la chute d'une jeune femme. L'image à fait le tour des réseaux sociaux, ne laissant personne indifférent. Pourquoi, pourquoi ? S'interrogent ceux qui ont vécu le drame survenu ce samedi 25 novembre, mais aussi ceux qui se posent la question sur le bien fondé de la publication des images d'un corps sans vie, sans aucun respect pour la défunte et sa famille.

Les compatriotes de Zurich l'appellent Dominique. Elle prenait part au concours Miss de l'amicale dont elle est membre , entourée de quatre autres finalistes. Dominique ne connaîtra sans doute pas les résultats de ses performances.

On nous rapporte que vers environ 23 heures alors que les internautes appréciaient en mode live la beauté et le talent des finalistes, Une jeune femme au milieu s'est écroulée. D'aucuns ont pensé à un verre de trop, d'autres à un léger malaise. Que nenni ! C'était malheureusement une chute fatale.

Nous apprenons du compatriote Hervé B Menguele dans son témoignage poignant via le forum Le Cameroun c'est le Cameroun que la victime laisse deux enfants donc 14 ans et 13 mois. Tout en attendant plus de détails sur les circonstances d'une chute aussi tragique, nous adressons ici une pensée profonde à la famille éplorée.