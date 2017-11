CAMEROUN :: Pascal Charlemagne Messanga Nyamding : Robert Mugabe nâ€™a jamais dÃ©missionnÃ© :: CAMEROON

En tant que politologue, comment appréciez-vous la démission forcée du président Robert Mugabe ? Le président Robert Mugabe n'a jamais expédié une lettre de démission à l'Assemblée nationale du Zimbabwe. Il s'agit du coup d'Etat le plus sophistiqué mené contre un chef d'Etat africain. Robert Mugabe a été victime d'une révolution de palais. Avec la complicité des occidentaux, il a fallu trouver une parade susceptible de contenir les pro-Mugabe et les anti-Mugabe, à l'effet d'éviter une implosion conflictogène au Zimbabwe.

Je pensais que ceci était ÉVIDENT pour tous! Hélas, il faut tout expliquer!



OUI! Il y a eu un coup d'État, Avec la complicité de l'occident, de Zuma et de Conde!



Oui! L'armée a embastillé plusieurs parlementaires, ministres, responsables de la Zanu-Pf jeune... et surtout empéché á MUGABE de s'exprimer, et lui a ejeté toute idée de démission, rejeté de venir jouer les Figurant á l'installation anticonstitutionnelle d'un vice-président CONSTITUTIONNELLEMENT limogé!



Ainsi, comme en CIV, nous avons au Zimbabwé un pouvoir illégal, illégitime et anticonstitutionnel! Comme en CIV, GBAGBO avait rejeté toute idée de lettre de démission, malgré les pressions et autres promesses!



Il y a encore des Africains fiers et DIGNES!!!