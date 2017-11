CAMEROUN :: Transport interurbain : GÃ©nÃ©ral voyages reprend les activitÃ©s :: CAMEROON

CAMEROUN :: Transport interurbain : Général voyages reprend les activités :: CAMEROON La mesure de suspension de l’agence a été réduite à un mois.

Au lieu de trois mois de suspension comme l’indiquait le communiqué signé le 25 octobre dernier par Edgar Alain Mebe Ngo’o, le ministre des Transports, l’agence de transport Général express voyages n’a purgé qu’un mois de suspension. Cette suspension de trois mois avait été prise deux jours après un grave accident de la circulation qui avait fait 15 morts et plusieurs blessés sur la route Douala-Yaoundé.

L’accident qui impliquait un bus de l’agence Général Express Voyages est survenu dans la localité de Mahole près de Sombo. La décision portant réduction de ladite suspension a été prise ce 27 novembre par Edgar Alain Mebe. Le communiqué signé à cet effet par le patron du secteur des transports mentionne : « Le ministre des Transports porte à la connaissance de l’opinion publique que, suite à la décision de suspension prise à l’encontre de la compagnie de transport interurbain Général Express Voyages le 25 octobre 2017, un audit général a été effectué dans les différents terminaux de ladite compagnie, au terme duquel plusieurs insuffisances ont été relevées.

La Compagnie général Express voyages a reconnu l’effectivité desdites insuffisances et a immédiatement procédé à la mise en œuvre des mesures correctives prescrites par le ministre des Transports.

Considérant l’adhésion et la coopération dont a fait preuve ladite compagnie suite à la mesure de suspension prise à son encontre et la mise en œuvre effective des mesures correctionnelles résultant de l’audit, le ministre des Transports a décidé de procéder, à titre exceptionnel, à la réduction du délai de la mesure sus pension initialement prise de trois mois à un mois, et autorise par la présente la compagnie à reprendre ses activités à compter de la date de signature du présent communiqué.

Le ministre des Transports invite par conséquent les responsables de la compagnie à faire dorénavant montre de plus de rigueur et de vigilance dans le gestion de leurs activités, et engage tous les transporteurs de personnes et de marchandises, au respect scrupuleux des règles de code de la route ».

Après la suspension de Général Express voyages, les syndicats de transports ont menacé d’entrer en grève au cas où cette mesure du ministre des Transports n’était pas levée. Le conducteur de ce bus accidenté avait aussi été suspendu à un an. Selon le ministre des Transports, le mauvais dépassement entrepris par ce conducteur de l’agence Général Express Voyages est à l’origine de ce grave accident.

Jean Paul Nogou, le directeur de Général express voyage précise que l’agence va normalement reprendre ses activités jeudi prochain.