CAMEROUN :: Scandale au Concours dâ€™entrÃ©e Ã  lâ€™ENAM : Plus dâ€™une vingtaine de candidats irrÃ©guliers admis aux Ã©preuves orales :: CAMEROON

CAMEROUN :: Scandale au Concours d’entrée à l’ENAM : Plus d’une vingtaine de candidats irréguliers admis aux épreuves orales :: CAMEROON Parmi eux des candidats n’ayant jamais déposé de dossier de candidature, d’autres dont les dossiers ont été déposés et qui n’ont jamais composé les épreuves écrites, et enfin ceux qui ont déposé des dossiers en cycle B et admis à passer les oraux en cycle A. Les dessous de la guerre de publication des résultats déclinent progressivement leurs enjeux pernicieux.

C’est le versant du scandale qui a ébranlé les épreuves orales du concours d’entrée à la prestigieuse Enam - Ecole nationale d’Administration et de magistrature, commencées la semaine dernière et qui se poursuivent encore cette semaine. Examinateurs et officiels affectés à l’organisation de ces épreuves ont constatés avec amertume une kyrielle d’irrégularités concernant certains candidats déclarés admissibles, et autorisés à passer ces épreuves orales.

17 d’entre eux n’auraient même pas composé les épreuves écrites qui ouvrent la voie aux admissibilités. D’autres n’auraient non plus déposé de dossiers de candidature aux différents concours ouverts, alors que certains ayant déposé des dossiers en cycle B, ont vu leurs noms apparaitre plutôt pour les candidats admissibles au cycle A, supérieur au cycle qu’ils avaient sollicité. Dénominateur commun à ces cas d’irrégularités, selon des indiscrétions qui filtrent autour de l’organisation des épreuves orales, tous ces cas litigieux se recrutent parmi les 452 noms ajoutés par le ministre de la Fonction publique sur la liste préalablement publiée par le directeur de l’Ecole.

Quelques noms de ces candidats irréguliers les réseaux sociaux circulent même sur les réseaux sociaux, alimentant une polémique ouverte sur les dessous du bras de fer ayant opposé Linus Toussaint Mendjana, le Directeur général de l’Enam, à Michel Ange Angouing, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, autour de la publication des listes d’admissibilités aux différents concours. Au ministère de la Fonction publique où la liste des admissibles a été revue et corrigée à la hausse, l’entourage du ministre parle de simples erreurs qui pourraient être corrigés.

Toutefois, selon d’autres langues qui se délient sous cape, il ne s’agirait point de simples erreurs, et ces constats prêtent le flanc aux tripatouillages qui auraient entouré les corrections des listes des candidats déclarés admissibles à ces concours. A en croire d’autres nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux, il se pourrait même que la liste des candidats définitivement déclarés admis aux concours soient déjà disponibles, alors même que les épreuves orales se poursuivent encore.

Info ou intox ? En tout cas, nous nous abstenons dans cette édition de publier les noms de ces candidats irréguliers, en attendant la publication des résultats définitifs qui pourraient donner plus de véracité à ces allégations.

24 heures chronos

Dans l’attente, l’opinion publique se montre médusée sur ces révélations autour des résultats des concours d’entrée à l’Enam, qui permettent de comprendre les enjeux mesquins que cachait la rivalité autour de la publication des admissibilités, sur fond de débat de juridisme larvé, et qui a opposé le directeur général de l’école et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. On se rappelle que le 16 novembre 2017, Linus Toussaint Mendjana rendait publiques les listes des candidats déclarés admissibles aux différents concours d’entrée à l’Enam, au cours du journal radio de 17h de la Crtv.

Coup de théâtre, dans le journal de 20h sur la même chaine, par un communiqué, Michel Ange Angouing annule la décision portant publication des résultats des admissibilités à l’Enam «pour violation de la réglementation en vigueur». Suffisant pour mettre en branle le sommet de l’Etat, surtout que parmi les candidats de la session 2017 de ces concours, figurent le fils et la fille du chef de l’Etat, Junior et Brenda Biya. Aux environs de 21h, Le Dg de l’Enam et le ministre de la Fonction publique sont convoqués d’urgence dans les services du premier ministre, pour explication.

Michel Ange Angouing soutient que c’est à lui que revient la prérogative de lancer les concours et de publier les résultats. Linus Toussaint Mendjana quant à lui, argue que rien dans les textes ne l’oblige à transmettre les résultats pour publication au ministre de la Fonction publique, et que devant ce vide juridique lui aussi peut bien publier les mêmes résultats. D’ailleurs souligne-t-il, c’est la pratique usuelle depuis plusieurs années qui jusque-là n’avait jamais posé de problème. Mais le Minfopra ne l’entend pas de la même manière, et la réunion s’achève en queue de poisson.

Le rapport de la concertation est envoyé la même nuit à la présidence de la république, et face au blocage, le Sgpr convoque les deux protagonistes à la présidence de la république. Il semble, à en croire des indiscrétions, que le chef de l’Etat en personne aurait demandé au Sgpr de faire signer par le ministre de la Fonction publique les résultats déjà publiés, et de les republier le même jour, 17 novembre 2017, à 11h. Mais le Minfopra aurait exigé de passer la liste du Dg de l’Enam au crible avant de la publier plutôt à 17h.

Ce que lui avait alors concédé la présidence de la République. Du coup, une nuit de travail sans fin est organisée au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, autour du ministre Michel Ange Angouing. Toutefois, contrairement à sa prédisposition à publier les admissibilités le 17 novembre à 17h comme convenu, c’est le lendemain, samedi 18 novembre - jour non ouvrable dans la fonction publique camerounaise, que la fumée blanche s’échappe du Minfopra, aux odeurs plutôt suffocantes.

Les nouvelles listes contiennent au total plutôt 1 727 noms contre 1 275, telles que publiées par le Dg de l’Enam le 16 novembre, soit un rajout de 452 noms, avec ces irrégularités qui font aujourd’hui jaser. Malgré les vaines protestations de Toussaint Mendjana, il lui est rappelé que le ministre reste et demeure son supérieur hiérarchique. Et ainsi s’achevait l’acte 1 d’un scénario ahurissant, déroulé comme dans le film à succès 24 heures chronos, en attendant son dénouement final au terme de l’épilogue qui à coups sûr se jouera au terme de la publication des résultats définitifs.