CAMEROUN :: Ouest, Nord-Ouest, Sud-Ouest : Renforcement de la sÃ©curitÃ© pour les fÃªtes :: CAMEROON

CAMEROUN :: Ouest, Nord-Ouest, Sud-Ouest : Renforcement de la sécurité pour les fêtes :: CAMEROON Le général Pierre Louba Zal a planifié avec ses collaborateurs, vendredi, les stratégies y afferentes.

Les périodes de fêtes de fin d’année sont bien souvent animées par des actes d’insécurité et des accidents de la circulation qui défraient la chronique. La maîtrise de ces embûches à la paix, était au centre de la réunion de coordination de la deuxième région de gendarmerie qui s’est déroulée vendredi dernier à la légion de gendarmerie de l’Ouest à Bafoussam.

Pour le général de brigade Pierre Louba Zal, commandant de la deuxième région de gendarmerie, il était surtout question de bâtir une stratégie globale et cohérente de manière à assurer au mieux, la sécurité des personnes et de leurs biens, avant, pendant et après les périodes de fête de fin d’année. Les commandants des légions de gendarmerie des régions du Nord- ouest, du Sud-ouest, du Littoral et de l’Ouest (qui composent la deuxième légion de gendarmerie), ont fait le point de la situation sécuritaire dans leurs zones de commandement.

Ce qui a permis d’élaborer plusieurs stratégies pour éradiquer certains problèmes épineux tel que les accidents de la route, les agressions, le grand banditisme... Le général de brigade Pierre Louba Zal a aussi présidé une séance de causerie morale avec ses collaborateurs. Outre les commandants de légion, les commandants de compagnie et les commandants de brigade ont assisté à cette séance de travail.

Cette cérémonie qui pour l’essentiel s’est déroulée à huis-clos et dans la pure tradition de l’armée, va permettre aux gendarmes d’assurer plus efficacement les actions de coordination de maintien de l’ordre, de la paix et la prévention des divers risques .