Cameroun-Union europÃ©enne : 300 000 tonnes de bananes exportÃ©es :: CAMEROON

Cameroun-Union européenne : 300 000 tonnes de bananes exportées :: CAMEROON Le Cameroun exporte près de 300 000 tonnes de bananes par an vers l’Union européenne (UE),) Hans-Peter Schadek, nouvel ambassadeur chef de la délégation de l’UE au Cameroun l’a indiqué récemment à Yaoundé au cours d’une audience à lui accordée par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural (Minader), Henri Eyébé Ayissi.

Selon le diplomate européen, cette visite de courtoisie au Minader a été une occasion idoine de faire un tour d’horizon sur la coopération entre l’UE et le Cameroun dans le domaine de compétence dudit ministère. Encore que tout récemment, l’institution a convenu avec le gouvernement camerounais, d’un programme en faveur du secteur rural, notamment à travers un appui-budgétaire.

Il a également été question, selon l’hôte du ministre, d’examiner ce dossier et d’explorer d’autres domaines de coopération. Concernant l’appui à la filière banane, on note que c’est une action importante en cours depuis un certain temps et qui aujourd’hui, selon Hans-Peter Schadek, a pris une vitesse de croisière. « Il s’agit de maintenir, voire améliorer la compétitivité de la banane camerounaise afin qu’elle accède plus facilement au marché européen.

D’autant plus que le produit est très apprécié avec l’avantage qu’il passe sans quota ni droit de douane dans le cadre des dispositions des Accords de partenariat économique. « C’est un facteur important pour les consommateurs européens de même que pour le secteur agricole du Cameroun », a-t-il conclu.