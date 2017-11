CAMEROUN :: La consommation des stupÃ©fiants par les hommes en tenue inquiÃ¨te les autoritÃ©s militaires :: CAMEROON

CAMEROUN :: La consommation des stupéfiants par les hommes en tenue inquiète les autorités militaires :: CAMEROON Le commandant du secteur militaire dénonce le phénomène au cours de la messe de clôture de la semaine des hommes en tenue à la cathédrale de Garoua.

Le commandant du secteur militaire terrestre du Nord, le colonel Etoundi, n’est pas allé du dos de la cuillère ce dimanche 26 novembre 2017 à La cathédrale sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Garoua. Au cours de grande messe qui marquait la fin de la semaine des hommes en tenue organisée par l’aumônerie catholique militaire de Garoua, le colonel Etoundi a saisi le prétexte pour mettre en garde certains de ces éléments.

«On a remarqué que les hommes en tenue consomment trop de stupéfiants. La proportion commence à devenir importante. Je ne vais pas citer ces produits ici parce que nous sommes dans un lieu saint. Mais je voudrais inviter les uns et les autres à faire très attention. Nous allons désormais sévir avec rigueur… à Garoua en 2017, il y a 4 à 5 coups de feux d’hommes en tenue dans leurs poste de travail parce qu’ils avaient consommé des stupéfiants. Sachez que nous n’avons plus besoin de l’autorisation du ministre de la Défense pour ouvrir des procédures disciplinaires.

Le commissaire du gouvernement peut le faire directement. Lisez le nouveau code de justice militaire. Je vous invite à plus de responsabilité et plus de sérieux. Les armes qu’on vous donne c’est pour faire la guerre pas pour tirer en l’air.»

Le colonel Etoundi qui clôturait ainsi la grande messe ne s’est pas seulement limité à cette mise en garde. Il a également prodigué des conseils aux hommes en tenue présents dans la salle. On retiendra ainsi de son intervention que la vie d’homme en tenue n’est pas incompatible avec la foi chrétienne. Les hommes en tenu ont été invités à proclamer leur foi. Ils ont aussi été invités à se marier, car pour le colonel Etoundi, c’est une étape importante pour l’équilibre et la stabilité de l’homme.

La grande messe de ce dimanche 26 novembre 2017 marquait ainsi la fin de la semaine des hommes en tenu au sein de l’église catholique. Célébré en présence du gouverneur de la région du Nord, Jean Abate Edi’i, elle a permis à l’archevêque de Garoua, Mgr Faustin Ambassa Ndjodo de prodiguer quelques conseils aux hommes en tenue.

«Votre foi peut vous aider à assurer vos taches. Votre foi doit vous aider à comprendre qu’il faut tout faire pour apporter l’unité et la paix entre les hommes. … …le courage, la détermination qui vous caractérisent sont des dons du seigneur. Certains d’entre vous en sont allés jusqu’au sacrifice suprême. Des vies offertes au nom de Dieu pour accomplir cette mission de vigilance et de paix. Comme à l’image de Jésus Christ qui s’est sacrifié pour la vie des autres», a notamment indiqué le prélat à l’endroit des hommes en tenue, qui avaient pris d’assaut La cathédrale sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Garoua ce dimanche 26 novembre 2017.

Au cours de cette semaine, les hommes en tenu de la ville de Garoua se sont livrés à des activités sportives et des conférences avant la grande messe de clôture.