Cameroun : 300 000 tonnes de bananes exportÃ©es vers lâ€™UE :: CAMEROON

Cameroun : 300 000 tonnes de bananes exportées vers l’UE :: CAMEROON Le Cameroun exporte en moyenne 300 000 tonnes de bananes par an vers l’Union européenne (UE), a annoncé lundi le nouvel ambassadeur et chef de délégation de l’UE.

Selon Hans-Peter Schadek, qui multiplie les contacts avec les autorités camerounaises, il est question de renforcer le partenariat entre l’UE et le Cameroun dans plusieurs secteurs d’activité.

Concernant l’appui à la filière banane, « on note, a-t-il souligné, que c’est une action importante en cours depuis un certain temps et qui aujourd’hui a pris une vitesse de croisière avec près de 300 000 tonnes de banane exportées chaque année par le Cameroun sur le marché de l’Union européenne ».

En tout état de cause, « il s’agit de maintenir, voire améliorer la compétitivité de la banane camerounaise afin qu’elle accède plus facilement au marché européen. D’autant plus que le produit est très apprécié avec l’avantage qu’il passe sans quota ni droit de douane dans le cadre des dispositions des Accords de partenariat économique (APE) entrés en vigueur le 4 août 2016 », a-t-il insisté.

Au regard du volume des exportations camerounaises de la banane vers ce marché, « c’est un facteur important pour les consommateurs européens de même que pour le secteur agricole du Cameroun », a indiqué le diplomate européen.