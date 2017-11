CAMEROUN :: HÃ©lÃ© Pierre : Â«M. Tikela Kemone nâ€™aime pas le RdpcÂ» :: CAMEROON

CAMEROUN :: Hélé Pierre : «M. Tikela Kemone n’aime pas le Rdpc» :: CAMEROON On entend ces derniers mois dans le Mayo-Kani dont vous êtes originaire, divers sons de cloche dans votre formation politique, le Rdpc. Comment se porte votre parti dans cette unité administrative ?

Je peux vous rassurer que la section du Mayo-Kani Ouest ne s’est jamais aussi bien portée. S’il ne s’agissait que de Kaélé, notre président national, chef de l’Etat, son excellence Paul Biya, peut dormir tranquille. Chez nous, la victoire de notre parti est assurée et je peux même vous garantir que le taux de suffrage exprimé en faveur du Rdpc sera encore plus élevé lors des prochaines échéances électorales.

En 2007, il était de 54%, 60% aux dernières élections et aux prochaines, nous allons atteindre minimalement la barre de 70% pour les élections locales et bien plus pour la présidentielle. Je dois quand même vous rappeler qu’avant mon adhésion au Rdpc en 2002, les suffrages de Kaélé se répartissaient entre l’Undp et le MDR. Une tendance qui était d’ailleurs observée dans les autres localités du département. Oui, il existe des sons de cloches différents dans notre circonscription politique. Cela tient à la fois du charme de la démocratie et des hommes, pourvu que ces sons soient dignes d’intérêt. Autrement, comme c’est le cas en ce moment, je ne peux dire que «Les chiens aboient, la caravane passe».

Vous-même, vous n’êtes pas sans savoir que si vous vous mettez à jeter les pierres aux chiens, vous n’allez pas avancer. Donc, actuellement, nous avançons et le Rdpc se porte très bien dans le Mayo-Kani Ouest. Nous sommes très fiers d’avoir construit une permanence digne de ce nom, qui est à la hauteur de notre grand parti, qui reflète la grandeur de notre section forte de plus de quatre-vingt sous-sections. Que Dieu soit loué. Avec ces résultats, que des jaloux se bousculent à la porte ne doit surprendre personne.

Certaines voix pointent un doigt accusateur sur vous, vous qualifiant de semeur de trouble et de jaloux, parce que votre adversaire, Tikela Kemone, a été porté à la tête de la délégation départementale du Rdpc du Mayo-Kani. Que répondez-vous à cette accusation ?

Monsieur Tikela Kemone est un jeune frère. Pour moi, il n’est ni un adversaire ni un ennemi. Sur un ensemble de sujets politiques, nous avons des divergences de vue, du reste connues. J’ai toujours mis en cause son militantisme que je qualifie de douteux. Qu’il ait été porté à la tête de la délégation départementale du Rdpc m’a réjoui contrairement à ce que certains peuvent penser. J’interprète l’honneur qui lui a été fait comme une invite à se ressaisir, une main tendue du Président national, une nouvelle opportunité pour lui d’embrasser sincèrement la cause de notre parti. Le Rdpc doit briller dans son cœur car jusqu’à ce jour, c’est l’obscurité qui y règne.

Donc, pour moi, Monsieur Tikela ne m’inspire ni la haine, ni la jalousie ; il est plutôt à plaindre et à encourager. Pour notre part, nous avons choisi de l’encourager à retrouver le droit chemin, le vrai, celui du Président national. Car jusqu’ici, pour être sincère, il a toujours ramé à contre-courant du Rdpc et ce malgré toutes les démarches entreprises pour que cessent ses activités anti-parti.

Plus globalement, qu’est-ce qui fait perdurer selon vous le conflit politique Tikela-Hélé qui dure depuis 2002 ? Est-ce que le Rdpc dans le Mayo-Kani doit se résumer à cette opposition historique ?

Il n’y a pas de conflit Tikela-Hélé. Je ne peux pas vous laisser dire qu’il existe un tel conflit tout simplement parce qu’à mes yeux, il ne représente rien sur le terrain. Son rayon d’action au Rdpc se limite au couloir du comité central et au cabinet du président de la coordination régionale. Je vais vous remonter un peu l’histoire du Rdpc de ces dernières années. Avant 2002, c’est l’Undp qui régnait en maître dans le Mayo-Kani Ouest et le MDR dans la zone Toupouri. Le Rdpc était sous la coupe de Gaïma qui avait balayé de la scène Tikela et les siens. J’arrive au Rdpc en 2002 et c’est donc monsieur Gaïma que je trouve sur l’espace politique du Rdpc, pas Tikela qui n’a jamais réussi à se faire élire dans le moindre organe du Rdpc.

Aux élections de 2002, ensemble nous avons soutenu la liste du Rdpc à Kaélé et nous avons gagné ; Gaïma devenant député-maire de Kaélé. Aux élections locales de 2007, je présente mes listes face à celles de monsieur Gaïma et je remporte la victoire sur toute la ligne ; monsieur le président National du parti, chef de l’Etat me renouvelle sa très haute confiance en me maintenant au gouvernement et en me nommant membre du comité central lors du congrès ordinaire du parti. Aux élections de 2013, mes listes remportent la victoire sur toute la ligne. Il n’est pas intéressant de rappeler que depuis les municipales de 2007, 2013 et jusqu’à ce jour, je conduis personnellement la liste du Rdpc.

Où est dont mon prétendu adversaire politique pendant tout ce temps ? Localement et politiquement, monsieur Tikela n’est pas connu à Kaélé, il ne pèse pas un gramme. Il a même renoncé à militer comme je vous l’ai dit plus haut en cela qu’il ne sort pas un seul kopeck pour toute activité du Rdpc à Kaélé. Et même, à toutes les élections locales, en sa qualité de président des auto-exclus du Parti à Kaélé, il s’organise pour que l’opposition gagne. Dans son bureau de vote, le score du Rdpc ne dépasse guère les 30%. En tout cas, les résultats des différentes élections sont disponibles et vérifiables.

Pourquoi à ce jour, aucune des nombreuses médiations n’a permis de régler votre différend politique avec Tikela ?

Je ne suis pas agacé par cette insistance parce que vous voulez m’imposer la reconnaissance d’un conflit qui n’existe pas dans mon esprit. Monsieur Tikela ne peut être mon adversaire politique parce que politiquement, il n’existe pas. Peut-être que lui, pour exister, a besoin de m’ériger comme son adversaire politique. Ce n’est pas mon cas. Tenez-le pour dit, je n’ai pas de différend politique avec Monsieur Tikela. Voilà un membre du comité central qui, chaque fois que son parti est face à l’opposition aux élections locales, vote l’opposition. Et c’est cet homme qui ne sait pas ce qu’il veut que vous voulez ériger en mon adversaire politique ?

Mon énergie est pour des combats nobles. En dehors de ce qui vient d’être dit, Monsieur le Ministre, existe-t-il des facteurs externes qui perturbent le fonctionnement du Rdpc dans votre département ? Certains pointent un doigt en direction de la commission régionale du Rdpc de l’Extrême-Nord et du comité central de votre parti à Yaoundé… Assurément, il existe des facteurs externes qui perturbent le fonctionnement du Rdpc dans le Mayo-Kani. Il y a d’abord les jaloux qui ne sont pas contents du rayonnement de la section de Mayo-Kani Ouest et de ses succès électoraux. Nous disposons d’une des plus belles permanences Rdpc du Cameroun, de 80 sous-sections dynamiques au quotidien, tout ce qu’il faut pour forcer l’admiration de ceux qui aiment le bien.

Ceux qui veulent nous tirer vers la médiocrité se retrouvent aussi bien au niveau local, régional qu’à Yaoundé. Bien évidemment, ils sont connus ceux-là qui se servent de monsieur Tikela pour faire du mal à Kaélé. Mais comme monsieur Tikela ne comprend pas, il joue le jeu des ennemis du parti. Sans doute, est-ce la seule manière pour lui d’exister et de s’en prendre à moi. Ces personnes doivent savoir que je transforme toute opposition malsaine en opportunité qui me permettent d’agir et d’agir en bien. Comme quoi tout concourt au bien de celui qui croit en Dieu. Sans les inimitiés gratuites de monsieur Tikela, peut-être que je n’aurai pas pu faire certaines choses. Mais tant pis pour lui et tant mieux pour moi.

Monsieur le ministre, ces dissensions qui persistent dans le Rdpc dans le Mayo-Kani ne sont-elles pas de nature à compromettre vos résultats électoraux en 2018 ?

En démocratie, chacun peut exprimer son point de vue et afficher ses ambitions. C‘est normal. Dans le Mayo-Kani, rien, alors rien ne peut compromettre nos résultats électoraux en 2018 en faveur du Rdpc. Nous sommes mêmes convaincus que nous allons avoir un meilleur score qui, encore, va gonfler le nombre des jaloux et des méchants.

L’autre problème est la gestion de la permanence du Rdpc à Kaélé. Il se dit que vous confisquez les clés au motif qu’elle a été construite sous votre initiative. Qui gère cette permanence ? Est-elle votre propriété privée ou celle du Rdpc ?

Je n’ai jamais gardé les clés de la maison du parti qui restent entre les mains du président de section. Si la location peut apporter un peu d’argent, cet argent est gardé par le trésorier de la section et sert à régler les frais de secrétariat, les frais d’eau, d’électricité et de gardiennage. La permanence est un bien du Rdpc, elle n’est pas la propriété d’une personne physique. Et il en sera toujours ainsi.

Sans prétendre juger quelqu’un, je vous dirais que pour moi, monsieur Tikela n’aime pas le parti. Il est une personne qui recourt aux écrits mensongers et autres artifices pour déstabiliser sa propre formation politique. Les lettres, les journaux, les rencontres avec certaines personnes sont ses activités de prédilection pour répandre son venin. J’ai demandé à notre comité central, pour tout support qui viendrait de Kaélé de la part de monsieur Tikela, Zakiatou ou l’un des leurs, de procéder à des vérifications minutieuses.

Pour être honnête, je plains Monsieur Tikela et ses complices parce que s’ils persistent à faire le mal, il faudrait aussi qu’ils s’attendent un jour à recevoir ses effets boomerangs. Monsieur Tikela, parfois, joue au bouffon. Il est vrai que Dieu a créé les bouffons pour divertir les sages, mais tout de même ! Donc, que Monsieur Tikela se rende au deuil en tenue du parti pour divertir l’atmosphère ne doit étonner personne. Il est temps pour lui de revenir à la recherche du bien. Monsieur Tikela, Zakiatou et les leurs, je les plains et je prie pour eux et pour moi aussi pauvre pécheur. Que Dieu fasse le reste.

S’il vous était donné de proposer deux solutions pour que le Rdpc retrouve sa sérénité dans le Mayo-Kani, que diriez-vous ?

Pas de solutions parce qu’il n’y a pas de problème. Le Rdpc est serein. Mais des souhaits de deux ordres : Que Dieu accorde longue vie au président national de notre grand parti ; Que Dieu nous aide à bien travailler pour le parti et pour les populations.