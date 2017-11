Cameroun, PrÃ©sidentielle 2018 : Le prÃ©sident autoproclamÃ© de la 3eme rÃ©publique sur le terrain :: CAMEROON

Cameroun, Présidentielle 2018 : Le président autoproclamé de la 3eme république sur le terrain :: CAMEROON PEA48 fait son bilan à mi-parcours. Le carrefour colonel Ndi à Pk 10 Bassa est le lieu qui a abrité le cadre de cette rencontre présidée par le Mpodol Président Jean Marc Ngoss, hier dimanche 26 novembre 2017.

C'était en présence des Quarantistes venus de toutes les dix régions du pays. De cette rencontre il a été passé au peigne fin les 13 bonnes raisons d'adhérer au PEA48. Les droits et devoirs des membres. S'agissant justement de ces droits et devoirs, on apprendra qu'aucun membre ne doit abuser de ses pouvoirs, il doit plutôt être loyale et sincère. Le quarantisme est une idéologie constructive donc la mission est de liberer le Cameroun du pacte satanique dont il est attaché depuis 35 ans.

Genèse du PEA48

Prenant la parole, dans son discours de circonstance, le président Mpodol Jean Marc Ngoss a d'abord ténu à rendre hommage à tous les militantes, militants et sympathisants du parti de l'esprit d'avril 48 de tout bord, particulièrement à Jacques Nyetam qui a été d'un grand apport pour la réussite du meeting de Bamenda ténu à Old Town, l'un des quartiers les plus redoutables de cette ville où on a réussi à maitriser sa jeunesse qui a promis apporter sa pierre à l'édifice pour mettre fin à la grève. Chose promise chose due. La paix règne désormais à Bamenda, oui grâce à cet homme politique qui a osé et réussi où les autres, n'ont pas pu. Pour lui la seule limite, c'est le ciel.

Les 11 années du parti

Le PEA48 a été créé en 2006 par le Mpodol Jean Marc Ngoss à Bonaberi et légalisé le 06 mars 2007 à Douala. Une date mythique puisqu'elle correspond avec le jour où l'Upc a ténu sa dernière réunion le 06 mars 1955 à Eseka sous les auspices de son premier secrétaire Ruben Um Nyobe. Après la légalisation du parti en 2007, Jean Marc Ngoss fait ses valises pour le Gabon en mai, puis le Niger, les USA etc. pour créer des lobbies susceptibles d'apporter une plus value à son parti. Un périple de 6 années à l'extérieur qui l'a certifié qu'il est le prochain chef de l'État du Cameroun. Il rentre au Cameroun en mars 2013, vêtu d'un court pagne et d'un chasse -mouche, accueilli comme un chef d'État par des milliers des camerounais. Oui avec la certitude qu'il est le prochain chef de l'État du Cameroun. Se référant évidemment à la prophétie du Mpodol Ruben Um Nyobe "le prochain chef de l'État ne viendra de nulle part, il est jeune, intelligent, intellectuel et polyglotte", le deuxième Mpodol croit dur comme fer que le pouvoir est physique et métaphysique et c'est lui l'homme qu'il faut pour redresser ce pays détruit par ses dirigeants actuels.

Bon à savoir

Depuis le 13 juillet à ce jour, le leader du PEA48 a tour à tour, dans le cadre de ses meetings, parcouru les villes de Yaoundé, Garoua, Maroua, Ngaoundéré, Bertoua, Douala, Nkongsamba, Bamenda, Edéa et récemment à Eseka le 5 novembre. De

ces tournées plusieurs miracles vont s'opérer. À chacun de ses meetings, le Mpodol Jean Marc Ngoss va arrêter la pluie, excepté à Eseka où il l'a invoqué. Pour le président du troisième régime, le pouvoir n'est pas une ambition, mais une mission. Il est donc en mission pour le peuple camerounais.

Éventuellement les membres fondateurs vont rentrer dans les textes pour définir les stratégies relatives aux perspectives du parti de l'esprit d'avril 48 (PEA48).