CAMEROUN :: Nord-Ouest : Le palais de justice de Batibo brÃ»le :: CAMEROON

CAMEROUN :: Nord-Ouest : Le palais de justice de Batibo brûle :: CAMEROON Le siège et le parquet de cette juridiction sont partis en flammes dans la nuit du 25 au 26 novembre 2017.

Dimanche 26 novembre 2017 au soir, la nouvelle de l’incendie du palais de justice de Batibo, dans le département de la Momo, région du Nord-ouest a été confirmée de source administrative. De sources concordantes, les flammes ont commencé à consumer le bâtiment au milieu de la nuit. Aucune perte en vie humaine n’est déclarée, sans doute en raison du week-end. Selon les premières indications, les dégâts matériels sont importants.

Seuls quelques documents et l’ordinateur du Procureur de la République ont été extraits des flammes. « Pour l’instant, nous cherchons les causes du feu », a laissé entendre une source locale, qui recommande l’extrême prudence.

Mais la thèse d’un incendie criminel n’est pas à exclure. Seule l’enquête ouverte permettra de démêler l’écheveau. Car de sources proches des services du Gouverneur de la région du Nord-Ouest, les mesures de sécurité ont été renforcées dans cette localité et ses environs.

A Batibo, on évoque sous cape une opération menée deux jours plus tôt par le procureur de la République et le commandant de la compagnie de gendarmerie de Mbengwi, qui a conduit à l’interpellation de cinq trafiquants de carburant frelaté ainsi qu’une cargaison estimée à 7.000l. Les conducteurs des véhicules auraient été libérés sous caution.