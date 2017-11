CAMEROUN :: Une rÃ©union dâ€™Akere Muna interdite Ã  Ebolowa :: CAMEROON

CAMEROUN :: Une réunion d’Akere Muna interdite à Ebolowa :: CAMEROON Le sous-préfet du 2ème arrondissement de la ville justifie cette mesure par la nécessité de préserver l’ordre public.

Bertrand Ta, sous-préfet de l’arrondissement d’Ebolowa 2 a signé jeudi, 23 novembre 2017, une décision portant interdiction sur toute l’étendue de son unité administrative, la réunion publique à caractère politique programmée par : « Le nommé Ango Sévérin et consorts, prévue le vendredi, 24 et samedi, 25 novembre 2017 ». L’autorité administrative explique : « Ladite réunion n’étant pas d’une part, organisée sous la bannière d’un parti politique et d’autre part, n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable ».

Joint au téléphone samedi, 25 novembre 2017, Sam Sévérin Ango s’est d’abord étonné de ce que : « Le sous-préfet de l’arrondissement d’Ebolowa 2 signe cette décision sur la base d’une rumeur parce qu’aucune réunion n’était programmée à Ebolowa ».

Il a ajouté : « Cette autorité administrative est manipulée et instrumentalisée par les élites du Rdpc de la région du Sud. Tout ceci parce que moi, un fils d’Ebolowa, j’ai rejoints le mouvement Now, où je suis responsable de la communication pour le compte de Me Akere Muna à la présidentielle ». Dans la même journée de samedi, 25 novembre 2017, Stéphane Endezoum, délégué aux organes spécialisés à la section Rdpc Mvila Centre 1 a fait savoir : « Pourquoi Ebolowa ? Est-ce que Akere ne peut pas commencer par chez lui à Bamenda, là où il y’a des problèmes ? Il veut venir réunir quelques badauds ici et dire que le Sud est derrière lui ».

Le cadre de la section Rdpc Mvila Centre 1 fait enfin une mise au point : « Il n’y’a aucune manipulation en ce qui concerne le sous-préfet d’Ebolowa 2. L’autorité administrative a fait son travail sur la base des renseignements. La ville s’étant organisé en comités de vigilance pour lutter contre l’insécurité ».