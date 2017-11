Ces actes puÃ©rils et inquiÃ©tants dâ€™une partie de la diaspora camerounaise :: CAMEROON

Ces actes puérils et inquiétants d’une partie de la diaspora camerounaise :: CAMEROON S’il est un point sur lequel s’accordent tous les vrais patriotes camerounais, c’est la certitude que leur pays est pris en otage depuis la prétendue indépendance par des forces endogènes et exogènes, et que celui-ci de plus en plus va mal, très mal. Mais le plus à craindre sans doute seraient les voies de libération que choisissent les uns et les autres.

Face aux grands maux nationaux qui se font patents, poignants et très gênants et face à l’insensibilité et au mépris notoires des politiques au pouvoir, tout s’essaie dorénavant au pays d’Um Nyobé : Appels dispersés de l’opposition, velléités sécessionnistes suivies des destructions, cris en faveur du fédéralisme, agitations émotionnelles de certaines forces diasporiques, etc.

La voie prise par une partie de la diaspora activiste camerounaise est l’une des plus périlleuses en ces heures assez critiques de l’histoire du Cameroun. Avec ce qui est arrivé au Soudan, à la Côte d’Ivoire, la Libye, la Syrie, l’Irak, etc. n’est-il pas idiot que des Camerounais de la diaspora qui se disent patriotes invitent les Occidentaux à manifester avec eux contre leur pays ?

Les vrais patriotes camerounais doivent savoir que l’occident n’attend que des occasions pareilles pour faire jaillir du feu, des cris, des larmes et fleuves de sang et piller les richesses alludant le rétablissement des droits humains, de la démocratie, de la paix et de la justice que je ne vois pas de mes propres yeux en occident depuis que j’y vis.

Ce n’est pas de la résignation que je prône ici. Il faut mener le bon combat libérateur et non celui qui alourdira plutôt les souffrances du peuple. Cette critique ne doit pas être l’occasion pour les profiteurs et supporters du pouvoir néocolonial de Yaoundé de narguer et vilipender les vrais patriotes qui se battent sur tous les fronts de manière cohérente, intelligente et sage.

Et s’agissant de la libération nationale, ce n’est pas devant les écrans, dans les rues et salles de Paris, de Londres, de Washington, d’Hambourg, de Pretoria, de Bruxelles, etc. qu’elle se fera. Elle se fera dans les rues et salles du Cameroun par les Camerounais avec leurs frères et sœurs africains convaincus.