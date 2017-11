Cameroun :: YaoundÃ© : Lâ€™Association des anciens Ã©lÃ¨ves de lâ€™Ena de Paris Ã©quipe la bibliothÃ¨que du musÃ©e national de 200 livres :: CAMEROON

Cameroun :: Yaoundé : L’Association des anciens élèves de l’Ena de Paris équipe la bibliothèque du musée national de 200 livres :: CAMEROON Le don a été fait jeudi dernier, au cours d’une cérémonie présidée par le Prof. Raymond Asombang, directeur du musée national, et représentant de Narcisse Mouelle Kombi le ministre des Arts et de la Culture.

Créée en 2002, l’Association des anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration (Ena) de Paris, a 15 ans cette année. Occasion pour Norbert Belinga son président, de fortifier l’esprit républicain et citoyen des institutions camerounaises, en leur offrant des livres. « Il s’agit pour nous, de diffuser et de promouvoir les valeurs républicaines. Cette cérémonie s’inscrit dans la donation de 1 000 livres au profit des institutions de la République. Nous avons choisi de commencer par le musée national, espace mythique de notre Histoire », dira-t-il. Et de poursuivre : « Dans un musée, l’œuvre est exposée à l’émotion humaine ».

Selon le leader de l’Association, le don fait à la bibliothèque du musée national, est constitué d’ouvrages de Sociologie, d’Economie et de Droit. « Nous croyons que la promotion du livre est une dimension profonde de la culture d’un pays. Le livre est un médium », dixit Norbert Belinga, avant d’ajouter que l’exercice de distribution de livres (1 000 en tout), va se poursuivre cette semaine, en faveur d’autres institutions du pays.

Et prenant enfin le lutrin, le directeur du musée national s’est lui, réjoui « de l’importance que vous accordez à la culture camerounaise ». Et de renchérir que « ce jour est un grand jour pour le musée national qui voit ainsi ses capacités renforcées, en recevant 200 livres de la part de l’Association des anciens élèves de l’Ena de Paris ».

Juste une bonne conservation, et un usage à bon escient !