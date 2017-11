Cameroun :: Exclusif/Communications Ã©lectroniques : Lâ€™audit suÃ©dois sur la qualitÃ© des services a coÃ»tÃ© prÃ¨s de 900 millions FCFA :: CAMEROON

Cameroun :: Exclusif/Communications électroniques : L’audit suédois sur la qualité des services a coûté près de 900 millions FCFA :: CAMEROON C’est le montant qu’aurait touché le cabinet scandinave Cybercom Group (P.O. Box 7574, SE-103 93 Stockholm Sweden), info@cyber.com, adjudicataire du Marché N° 000077/L/PR/MINMAP/DSMSPI/YA 2016 du 20 mars 2016, relatif à l’audit des services électroniques proposés par les opérateurs de téléphonie mobile que sont : Orange Cameroun, MTN Cameroun, Camtel et Viettel (Nexttel).

Le 27 octobre dernier, Minette Libom Li Likeng la ministre des Postes et Télécommunications, rendait publics, les résultats de l’audit réalisé sur la qualité des services électroniques au Cameroun. Seulement, l’ancienne générale de la Douane n’avait pas comblé les attentes de la presse économique qui elle, attendait que lui fût révélé, le montant perçu par le cabinet international suédois pour ce faire.

C’est ainsi que Camer.be apprend que le cabinet scandinave, aurait perçu une somme de près de 900 millions FCFA, pour réaliser l’audit sur les services électroniques proposés par Orange, MTN, Nexttel et Camtel. « C’est une somme colossale, lorsqu’on sait que le Minpostel n’investit plus depuis plus de deux ans », fait alors observé notre source.

Les résultats de l’audit qui du reste font état d’ « une dégradation continue de la qualité de service chez tous les opérateurs, due au non-respect de leurs cahiers de charges et à la faiblesse du régulateur », avaient ému une population qui depuis une dizaine d’années, n’attendait plus que les arguments techniques d’un cabinet, pour se convaincre de toute la filouterie, vol et autres dont elle s’est toujours dit victime de la part des entreprises de télécommunications exerçant au Cameroun.

Vivement qu’au bout des six mois donnés aux opérateurs incriminés pour pallier cette mauvaise qualité de service, les abonnés, puissent jouir d’un réseau internet fluide, et d’une qualité de téléphonie mobile dignes des 3, 4… G dont les uns et les autres se disputent la primauté, et qu’ainsi, les 900 millions FCFA, n’aient pas été dépensés pour du luxe.