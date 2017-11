Cameroun: Publication de la Grammaire du basaa en langue basaa (Bantu A 43à) :: CAMEROON Œuvre d’intellectualisation d’une langue africaine, Ŋ̀kɔ̀t hɔp ɓasàa (Bantu A43a) est un livre de 254 pages en format A4 qui démystifie les notions de grammaire universelles et les contextualise en langue ɓàsàa à travers les 25 chapitres suivants :

YÌGÎL 1: BÌƁÀŊGA BI HƆP ƁASÀA (Les lettres de l’alphabet)

10

YÌGÎL 2: MBÂGDÀ I BIƁÀŊGA (Les digraphes et les trigraphes)

18

YÌGÎL 3: LÌTƐLƁƐNƐ (La syllabe)

23

YÌGÎL 4: MÀKIŊ MA HƆP ƁASÀA (Les tons)

29

YÌGÎL 5: MÀTÌŊ MA LITÌLÀ LI HƆP ƁASÀA (Les principes orthographiques du ɓàsàa)

46

YÌGÎL 6 : JǑL (Le substantif)

56

YÌGÎL 7: JÒL LI LIƁÂK (Le nom qualificatif)

65

YÌGÎL 8: ÒHÀ-JOL (Le nom propre)

68

YIGÎL 9: BÌLÒK BI MOL (Les classes nominales)

72

YÌGÎL 10: MBÀEŊ (L’adjectif)

78

YÌGÎL 11 : YÌHÀJOL (Le pronom)

90

YÌGÎL 12: PAHLƐNƐ (Le verbe)

106

YÌGÎL 13 : BÌPAGHƐ BI BIPAHLƐNƐ (Les morphèmes extensifs)

115

YÌGÎL 14 : LÌSƐMƐ̂L BÌPAHLƐNƐ (La conjugaison des verbes)

122

YÌGÎL 15 : BÌKÈK BI LISƐMƐ̂L NÌ DÌKÒM CAP (Les temps de conjugaison et leurs marques)

125

YÌGÎL 16 : PÈNDÀ TƆ̀ LÌTAŊ HƆ̄P (La négation)

135

YÌGÎL 17 : LÌGWÈLGÀ (L’aspect grammatical)

139

YÌGÎL 18 : PAPAHLƐNƐ (L’adverbe)

150

YÌGÎL 19 : KƆ̀Ɔ̀ (La préposition)

156

YÌGÎL 20 : Ŋ̀KÒO (La conjonction)

163

YÌGÎL 21: LONDOL (L’interjection)

167

YÌGÎL 22 : ǸTOŊ-BIƁUK (La phrase)

171

YÌGÎL 23 : TUN JOL (Le syntagme nominal)

177

YÌGÎL 24 : TUN PAHLƐNƐ (Le syntagme verbal)

183

YÌGÎL 25 : LÌƁÀT MBÀDGÀ (La construction des questions)

195

MÀƁOK MA Ŋ̀KƆ̀T (Le glossaire)

225



L’ouvrage est édité par le Centre International des Civilisations Bantu (CICIBA), avec un appui financier du Ministère camerounais des Arts et de la Culture (MINAC).

Il comporte:

un Avant-propos du Professeur Nicolas-Gabriel ANDJIGA – Directeur de l’École Normale Supérieure de Yaoundé,

un Incipit du Dr Pierre Emmanuel NJOCK – Président du Comité scientifique de la angue ɓàsàa,

une Préface du Professeur Antoine MANDA TCHEBWA, Directeur Général du CICIBA.

La cérémonie de dédicace de l’ouvrage Ŋ̀kɔ̀t hɔp ɓasàa (Bantu A43a) “Grammaire notionnelle du ɓàsàa” aura lieu le samedi 13 janvier 2018. Bien vouloir réserver votre copie à l’avance par e-mail.

Considération distinguée.

M. Zachée Denis BITJAA KODY

Professeur titulaire des Universités

Directeur de la Recherche

Centre International des Civilisations Bantu

B.P. 770 Libreville - GABON

Tél.: 00 241 06 17 11 37