En direct depuis Berlin en Allemagne:Démonstration de force contre la vente des noirs en Libye ( Texte et vidéos) :: GERMANY Après le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Paris, New York, Bruxelles... Nous sommes en Berlin ...De nombreux Africains ont exprimé leur indignation à la suite d’un reportage de CNN montrant un marché d’esclaves en Libye.La mise en esclavage d’Africains noire est-elle plus acceptable de nos jours? La manifestation de ce jour devant l'ambassade de Libye à Berlin en Allemagne

