Cameroun: Samuel EtoÂ´o aurait-il offert de lÂ´argent aux migrants sortis de lÂ´enfer libyen ? :: CAMEROON

Cameroun: Samuel Eto´o aurait-il offert de l´argent aux migrants sortis de l´enfer libyen ? :: CAMEROON Les rumeurs des réseaux sociaux rapportent que le grand 9 aurait une fois de plus fait preuve de la générosité de cœur qui lui est reconnue. Samuel Eto´o, le footballeur couronné de succès n´a pas ménagé d´effort, comme de milliers d´Africains, pour condamner les actes inhumains perpétrés aux migrants noirs en Libye. Vendus comme esclaves, ces hommes ont femmes ont pourtant quitté leur terre natale, à la recherche d´une vie meilleure, en passant par la Libye comme pays de transit.

La réaction du Cameroun ne s´est pas fait attendre.

Le pays de Samuel Eto´o a réussi à rapatrier plus de deux cent migrants, comme nous rapporte la presse. C´est à chacun de ces migrants retournés au pays que le généreux footballeur aurait attribué un million cinq cent milles Fcfa, selon Abidjanshow.com et bien d´autres sites d´information africains. Une information démentie aussitôt par Samuel Eto´o qui met en exergue l´amour et non l´argent comme solution.