Cameroun, Concours dâ€™entrÃ©e Ã  lâ€™Enam: Des Â« candidats fantÃ´mes Â» parmi les admissibles :: CAMEROON

Cameroun, Concours d’entrée à l’Enam: Des « candidats fantômes » parmi les admissibles :: CAMEROON Des irrégularités sont décelées sur les listes des candidats dans les cycles A et B.Les épreuves orales du concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (Enam) lancées lundi dernier s’achèvent ce jour (Vendredi 24/11/2017). Les retardataires y sont attendus pour passer devant le jury concernant les sections «auditeur de justice judiciaire », « auditeur de justice administrative», «auditeur des comptes et greffes B», «greffes A» et «douanes A», «division administrative cycle A», «division des régies financières cycle B» et «division administrative cycle B».

Plus de 450 noms ont été ajoutés vendredi dernier à la suite de la procédure prescrite par le secrétaire général de la présidence de la République (Sg/Pr), Ferdinand Ngoh Ngoh, qui a reçu dans ses services le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Minfopra), Michel Ange Angouing et le directeur général de l’Enam, Linus Toussaint Mendjana.

Des irrégularités sont néanmoins observées sur les listes rendues publiques vendredi. Il s’agit précisément de certains noms de candidats du cycle A, qui se retrouvent dans les listes de candidats du cycle B et vice-versa. Plus grave encore, parmi les 452 noms greffés, on enregistre des candidats qui n’auraient même pas passé les épreuves écrites.

Autrement dit, des «candidats fantômes». Au Minfopra, l’on admet des «erreurs». Une source interne tente cependant de relativiser la situation. «Nous ne sommes encore qu’au stade des admissibilités», nous lance-t-elle. Avant de préciser que des mesures seront prises pour réparer ces erreurs. «Si ce sont des doublons, nous allons essayer de rattraper cela le moment venu», assure-t-elle.

Ces dysfonctionnements ont certainement quelque chose à voir avec la publication en catastrophe de la seconde liste des admissibilités signée du Minfopra. Difficile de rattraper les manquements constatés, dont certains sont graves, sur la liste des admissibilités. Cela semble prémonitoire quant à la coloration et la qualité de la liste des admis qui sera signée du ministre Michel Ange Angouing. D’aucuns y voient déjà un important contingent de candidats «parachutés».